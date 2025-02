Lo que la directora del fútbol femenino del Español, Dolors Ribalta, acaba de reiterar por enésima vez al diario Mundo Deportivo sobre la acción de Mapi León con su jugadora Daniela Caracas es lo siguiente: "Nos ha dicho clarísimo que hubo un tocamiento. No hacía falta que nos lo dijera porque las imágenes hablan por sí solas. No podemos dar normalidad a este tipo de acciones. Es inaceptable, inadmisible y vulnera la intimidad de nuestra jugadora". Y añade Ribalta que Daniela sigue en shock, que le ha pedido al club dar un paso al lado y que la decisión que adopte con respecto a ese tocamiento que ella afirma que se produjo deberá tomarla ella y que el Español estará a su lado para protegerla. Chapeau. Pero yo comprendo perfectamente que Daniela se lo piense porque ahora mismo en España, y por desgracia, no es lo mismo que Jennifer Hermoso denuncie a Luis Rubiales a que lo haga Daniela Caracas a Mapi León. Según declaró ayer mismo Rubiales en el juicio que se sigue contra él, tanto Mapi León como otras jugadoras le pidieron la destitución de Jorge Vilda y cuando el ex presidente de la federación se negó a entregarles su cabeza le dijeron que se atuviera a las consecuencias.

Yo sí te creo, Daniela, pero has de saber que, si denuncias, vas a estar casi sola. Contigo van a estar tu club, tus compañeras, tu familia y amigos y poco más. No esperes que las asociaciones de mujeres en la cultura que forman parte del Observatorio de Igualdad de Género del Ministerio de Cultura y Deporte exijan la reprobación de la futbolista del Barça, cosa que sí hicieron al minuto con Rubiales. Ni esperes tampoco que, si finalmente decides dar ese paso hacia adelante, la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género anuncie que el Ministerio de Igualdad espera que la justicia aplique a León la pena que recoge la ley del "sólo sí es sí", como se hizo con Rubiales. Hace unas horas le preguntaban a la ministra del ramo igualitario, que al parecer se llama Ana Redondo, por el tocamiento que sufriste, y ha dicho lo siguiente: "No tengo una opinión fundada". No te desesperes, ¿eh?, tampoco tenían ninguna opinión acerca del beso de Rubiales a Hermoso pero lo único que diferenció aquel beso con tu tocamiento es que a aquel sí pensaron que podrían sacarle rédito político. No se trata del sexo, Daniela, que también, sino del poco o mucho interés que puedan sacarle los politicastros al caso en cuestión. A lo de Rubiales con Hermoso se lo siguen sacando mientras que a lo tuyo no le ven posibilidades de futuro. Digamos que tu tocamiento cotiza a la baja en la Bolsa de la demagogia y el populismo.

De modo que no voy a preguntar "¿Por qué no ha denunciado ya Daniela Caracas?", porque esa sería una pregunta retórica de la que sé la respuesta: tiene miedo a hacerlo. E insisto en que lo entiendo. Hoy mismo, la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, ha pedido "no sacar de contexto" el gesto de Mapi León. ¿A qué contexto se refiere usted, señora Álvarez? ¿Es necesario contextualizar que alguien, sea del sexo que sea, le toque sus partes íntimas a otra persona? ¿Es justificable dependiendo del contexto del que se trate? ¿O se refiere usted a que a Daniela la tocó otra mujer? ¿Es a eso? En cualquier otra situación, las declaraciones de Beatriz Álvarez habrían provocado ya su dimisión o su cese inmediato porque, tras un desayuno informativo en Santa Cruz de Tenerife, ha seguido diciendo esto: "Ha habido más situaciones así y no podemos entrar en cada una de las cosas que pasan". Fíjese usted qué tonterías se me ocurren, doña Beatriz, pero yo, ingenuo de mí, creía que la ley estaba hecha precisamente para entrar en todas y cada una de las cosas que pasaban.

Salvo el Español, nadie te va a creer, Daniela. Y nadie te va a creer a pesar de que las imágenes estén ahí para quien tenga ojos en la cara y las quiera ver. Por si te sirve de algo, yo en tu situación también tendría miedo y me lo pensaría varias veces porque a ninguno de estos les interesa en realidad lo que tú sentiste sino cómo puedan sacarle partido a tu caso. Puestos en esta tesitura, yo creo que lo mejor para ti habría sido que esas imágenes no hubieran circulado por las redes. Te habrías sentido mal… pero en privado. Y nadie, salvo tú y ella, habría sabido nada. Lo que, en el fondo, te están pidiendo la presidenta de la Liga F y la ministra de Igualdad es que no denuncies. Vamos, como sucedía con Franco. Ya llevas algún tiempo en España, creo que desde 2019, y habrás tenido tiempo de sobra para darte cuenta de que esto aquí lo llamamos ahora "progreso".