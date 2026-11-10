Impuestos, corrupción y la "pantomima ridícula" de una huelga general para proteger al poder

España se encamina ante la inminente huelga general, una movilización que de nuevo responde a un ejercicio de cinismo político impulsado desde el poder para proteger a un Gobierno cada vez más acorralado. Frente a esta situación, Carlos Cuesta denuncia en el editorial de La Noche de Cuesta de esRadio, que la calle se haya convertido en el plató de una gigantesca operación de blanqueo y cortina de humo mientras el país sufre el colapso de sus infraestructuras, una presión fiscal asfixiante y un goteo incesante de escándalos judiciales de corrupción que salpican al entorno presidencial, las estructuras subvencionadas del Estado, desde los sindicatos hasta la televisión pública, se ponen en marcha para intentar desviar la atención y señalar a la oposición.

A lo largo del editorial, Cuesta pone el foco en el papel de las centrales sindicales, a las que acusa de haber abandonado a los trabajadores mientras aumentaban sus recursos estatales. Cuesta define la convocatoria como "una pantomima ridícula de unos sindicatos amamantados de arriba abajo, pagados al cien por cien", asegurando que las organizaciones "les han estado dando la espalda durante ocho años porque son estómagos agradecidos, amamantados por este gobierno". En este sentido, critica que hayan estado haciendo caja hasta "multiplicar por cuatro las subvenciones recibidas mientras se callaban", para ahora salir corriendo "a toque de silbato, a toque de corneta" a montar una huelga que "puede tener un coste de unos 4.650 millones de euros" dirigida absurdamente contra quienes no gobiernan.

El editorial traslada también el foco a la televisión pública para denunciar el control ideológico en los medios estatales, utilizando como ejemplo el vergonzoso episodio vivido en Radio Televisión Española tras el programa de David Broncano con Santiago Abascal y las posteriores valoraciones de la periodista Silvia Intxaurrondo. Cuesta califica al presentador de "La Revuelta" como "el más sumiso, el más genuflexo, el más pelota", argumentando que al verse forzado a realizar una entrevista "sin guion, sin cue, sin prompter" y sin su público habitual, "se le ha ido el tenderete literalmente por el sumidero". Asimismo, reprocha a Intxaurrondo sus "ansias dictatoriales" al cuestionar la presencia de la tercera fuerza política en el ente público mientras mantiene silencio ante formaciones con antecedentes vinculados al terrorismo.

Mientras tanto la gestión estatal en infraestructuras como la de sanidad, educación, seguridad y economía están en declive. Cuesta repasa el incremento del 142% en los accidentes ferroviarios desde 2018, los más de 850.000 pacientes en listas de espera quirúrgica, la caída histórica en los resultados del informe PISA y el aumento de la criminalidad. En el terreno fiscal y judicial, señala que las 141 subidas impositivas provocan que "cada español pague en estos momentos 4.000 euros más en impuestos que antes de la llegada de Sánchez", mientras se acumulan las investigaciones a figuras del entorno presidencial como Begoña Gómez, José Luis Ábalos, Koldo García o Álvaro García Ortiz. Para Cuesta, todo este cuadro demuestra que la huelga no responde a los problemas reales de los ciudadanos, sino al intento de tapar un deterioro institucional sin precedentes en nuestro país.