Engañé, aprende de Kroos

Hay quien acaba de llegar ahora a la misma conclusión que yo llegué hace muchísimos años y es que el verdadero crack del Real Madrid es su presidente, Florentino Pérez. Y no lo es, según mi criterio, por lo más superficial, no. Florentino no es un crack porque trajera a Figo, Ronaldo o Beckham o ahora a Vini, Rodrygo, Camavinga o Bellingham sino porque tenía un plan diseñado desde 2000, tenía en su cabeza un proyecto de club que, aunque con lógicos altibajos, se ha ido cumpliendo razonablemente. Y los cimientos de ese edificio que era su idea de club siempre han sido una serie de principios, que, como los diez mandamientos, podrían resumirse en uno solo: nadie está por encima del Real Madrid. Por supuesto que dentro de 50 años Valdebebas seguirá siendo objeto de envidia y el nuevo Bernabéu tres cuartos de lo mismo, pero dentro de medio siglo nadie recordará que tanto o más importante que el hecho de que Florentino dijera que sí a Ronaldo fue que dijera que no por ejemplo a Cristiano. Hay que tenerlos bien puestos para decirle que no al máximo goleador histórico del Real Madrid, ¿eh? Pues Florentino se lo dijo y aguantó el chaparrón de las críticas. ¿Y por qué? Porque su decisión estaba sostenida por una idea de club, por unos principios sólidos. Hoy no hay ningún futbolista en el mundo que ose torear a Florentino porque existe el conocido como precedente CR7.

Los madridistas tienen que darle las gracias a Dios todos los días por dos cosas: primero porque Florentino sea su presidente y segundo porque no lo haya sido yo. Yo habría sido un presidente desastroso para el Real Madrid, muy malo. Habría sido una especie de Joan Gaspart merengue. Pero Florentino, que es muy madridista, tiene una visión general de la jugada. Eso no quiere decir en absoluto que acierte siempre porque trabaja con un material muy cambiante y maleable. Por ejemplo: Hazard acabó siendo un bluf porque uno no sabe nunca por dónde le va a llevar el destino. Pero en lo mollar, en lo sustancial, y más allá de que a Florentino le haya estallado algún fichaje en las manos, el presidente del Real Madrid es muy fiable, seguro, no comete errores. Así que me alegro un montón de que haya gente que se dé cuenta ahora de lo mismo que yo concluí hace años: Florentino es el auténtico crack. Y entre la gente que no se dio cuenta de eso incluyo, por supuesto, a muchos madridistas. Florentino los ha tenido que defender de ellos mismos a capa y espada. Ojalá que su legado no lo dilapide ningún tuercebotas.

Yo no dudo de los principios de Florentino y por eso me duele un poco (tampoco mucho, no vayamos a exagerar) que se dude de los míos. Yo sabía que Engañé acabaría saliendo del PSG. Y sé que recalará en el Real Madrid. Y también sé que traicionó a su palabra y sé que cuando fue presentado en el Parque de los Príncipes e insultaron al Real Madrid él se río. Y como sé todas esas cosas no quiero que venga, pero podéis estar tranquilos madridistas porque lo hará, y lo hará porque mis principios me afectan a mí y no al Real Madrid, sólo faltaría. Si hay gente que puede olvidar que traicionó su palabra dada y que se rió del club, adelante. Yo no lo puedo olvidar, ni lo voy a olvidar. Si yo olvidara eso porque ayer se supo oficialmente que Engañé se iba del PSG y, por lo tanto, está más cerca su fichaje por el Real Madrid, sería un pelele, y no creo serlo.

Ojo, tampoco vengo aquí a dar un mitin moral, no, qué va. Ni a soltar un sermón o, como dice Miguélez, una homilía. No soy cura. Ni soy nadie. Pero el debate nunca ha sido deportivo, jamás. Incluso mientras Engañé se reía de todo el madridismo en el Parque de los Príncipes, yo, para mis adentros, estaba diciéndome eso de "¡qué bueno eres!" Porque es que el tío es muy bueno. Muchísimo. Tremendamente bueno. Probablemente el mejor. Pero su calidad no es incompatible con lo que yo repito porque se lo oí antes a Di Stéfano, que no es dudoso: "Ningún jugador es mejor que todos juntos". Si Engañé viene y marca muchos goles para el Real Madrid yo, por supuesto, los celebraré. Cuando alguien me pregunta eso, ¿celebrarás los goles de Engañé?, yo no sé qué decir, la verdad. Pero no porque no sepa la respuesta sino porque me parece una pregunta totalmente ridícula. Claro que los celebraré. Y al minuto siguiente de que Engañé pida perdón al Madrid, yo le perdonaré y de Engañé pasará a Mbappé. Al fin y al cabo quien vende sus principios por un crack es porque no ha comprendido qué es el Real Madrid. Uno puede tirarse 50 años yendo al estadio Bernabéu y no saberlo. La estrella del Real Madrid es el propio Real Madrid. Y el crack es Florentino. Y el jugador franquicia, para mí, es el señor Toni Kroos, Antonio para los amigos. Seguirá siéndolo cuando llegue Engañé. Dadme cuatro Kroos y yo os ganaré cinco Champions. Esa historia ya está escrita, la tenéis ahí, aparece en los libros de fútbol. La de Engañé, si acaba viniendo, que yo creo que lo hará, deberá escribirla él. Y si tiene suerte y coincide con él porque Kroos no haya colgado las botas, le doy un consejo gratis: aprende de él.