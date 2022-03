Haaland, llama a Mbappé

Dice Matthias Sammer que cuando vio la oferta que el City estaba dispuesto a hacer por Haaland se desmayó y su esposa tuvo que recogerlo del suelo. "Desde entonces tengo un esguince cervical", ha añadido al asesor externo del Borussia de Dortmund. Y es que, según adelantó ayer el Daily Mail, el modesto equipo entrenado por Guardiola podría pagarle 600.000 euros semanales al noruego, así que su sueldo estaría muy cerca de los 30 millones anuales, un coste fijo que debería añadirse a los 70 millones que habría que pagarle al club alemán y los 40 que se especula que irían a los bolsillos de Raiola y del padre del jugador. Si en esas condiciones Haaland fichara por el City por cinco temporadas, la operación se iría fácilmente más allá de los 250 millones de euros netos por el goleador. Claro que hace cinco años que los editores en inglés de Wikipedia decidieron por votación marcar el Daily Mail como fuente poco fiable y sustituir o borrar directamente todas las referencias o enlaces a este tabloide inglés.

El City es otro Paris Saint Germain. El propietario del primero es Mansour bin Zayed Al Nahyan, cuyo patrimonio estimado es de unos 20.000 millones de euros; la familia del dueño del City gobierna Abu Dabi, uno de los emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos. Cuando antes hablaba del City como de un equipo modesto lo hacía, por supuesto, irónicamente. Desde 2008, el City se ha gastado más de 2.000 millones de euros en fichajes, más de 1.500 de ellos desde 2011. Como con el PSG, la UEFA hace también la vista gorda con el fair play financiero del City, que parece poder saltarse a la torera cuando más le conviene. Aquí, en España, los clubes están sometidos a un estricto control económico, pero en Francia y en la Premier el rigor financiero se transforma en Jauja y brilla por su ausencia. Así que sí, más allá de que el Daily Mail mienta mucho o mienta poco, me creo a pies juntillas que el City pueda pagarle a Haaland eso que dice porque por Stones, por ejemplo, se pagaron en su día 56 millones de euros al Everton mientras que por Cancelo se abonaron otros 65 a la Juventus de Turín. Si pagaron ese dineral por futbolistas que no marcan la diferencia, ¿cómo no habrían de hacerlo por uno que sí está en disposición de hacerlo?

Así que el City sigue con Haaland más o menos idéntico patrón que el PSG con Mbappé ofreciéndole el oro y el moro y ahora lo único que hay que hacer es esperar para saber si Haaland sigue con el City el mismo patrón que Mbappé con el PSG. Este mediodía decía en Fútbol EsRadio que Kylian Mbappé es uno entre un millón porque probablemente los otros 999.999 jugadores habrían aceptado en su caso el contrato por dos años que le ofrecían con los 100 millones de prima de fichaje por fidelidad y los otros 50 netos por año hasta completar los 200. Pero Mbappé tenía (y tiene) un sueño, que consiste en jugar en el Real Madrid, y rechazó el ofertón del siglo. Ahora, como digo, queda por saber si Haaland y Mbappé son dos futbolistas entre un millón y el noruego también elige la gloria en vez del parné.

Por lo que yo sé no es que el Real Madrid vaya a por Haaland sino que, como Mbappé, Erling Haaland va a por el Real Madrid. El Madrid tiene unas cuentas saneadas, el mejor estadio del mundo a punto de caramelo y un proyecto deportivo sólido y ambicioso y en los últimos diez años, mientras PSG y City han invertido cerca de 3.500 millones de euros entre ambos para poder jugar la final de la Copa de Europa y perderla, el equipo que preside Florentino Pérez ha conquistado 4. O sea, en la última década el Real Madrid casi ha ganado una Copa de Europa cada 2 años. El Madrid no le puede ofrecer a Haaland el dinero que le ofrece Mansour bin Zayed Al Nahyan pero el propietario del Manchester City no puede ofrecerle a Haaland lo que sí puede darle el Madrid, o sea la gloria deportiva. Aquí cobrará mucho dinero aunque no tanto como en la Premier pero, a cambio, aquí será el centro de atención mundial y no se marchitará como Neymar o Messi en el PSG o De Bruyne o Sterling en el City.

La contabilidad tuvo que desarrollar en su momento un concepto nuevo para incorporar a los balances económicos de las empresas el valor de marca, el conocimiento que desarrolla una organización o la estructura de empleados con experiencia; a eso se le llamó activo intangible, o lo que es lo mismo un activo que aunque no se puede tocar o ver sabes que está ahí y que vale dinero. En cuanto pones un pie en la basílica de San Pedro del Vaticano hueles a historia y a poder y eres plenamente consciente de que allí han sucedido cosas verdaderamente extraordinarias y que van a seguir ocurriendo más en el futuro; ves La Piedad pero sabes que, siendo por supuesto maravillosa la escultura de Miguel Ángel, San Pedro alberga más activos intangibles que materiales. Lo mismo pasa en el estadio Santiago Bernabéu, sabes que allí se han ganado en el pasado 13 Copas de Europa pero tienes la certeza de que en el futuro se van a ganar otras 13 más. Si Haaland quiere y al Madrid le encaja... Erling, no te lo pienses. Y, si dudas, llama a Mbappé.