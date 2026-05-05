Mbappé no se entera

"No lo entiendo", le dice Kylian Mbappé al periodista Marcos de la Rocha, compañero y amigo de El Chiringuito, en la famosa rotonda de Valdebebas, cuando le pregunta: "¿Llegas al Clásico?" "No lo entiendo", responde Kylian Mbappé. Pero así, a simple vista, la pregunta tampoco es que esconda una gran dificultad, ¿no? Si le hubiera preguntado, por ejemplo, "¿qué es tan frágil que al decir su nombre se rompe?" o "¿En qué lugar se encuentran los ríos que no tienen agua?", comprendería que Kylian Mbappé se quedara mirando dubitativo a Marcos y dijera: "No lo entiendo". Pero lo que está preguntando es tan simple que asusta: "¿Vas a llegar al Clásico?" Yo creo que él no lo quiere entender, eso sí, pero no me puedo creer que alguien tan listo como él, alguien a quien le cabe el Estado en la cabeza, el nuevo Churchill de Bondy, no entienda si va a llegar o no al partido del domingo ante el F.C. Barcelona.

Será el jet lag, que aún le dura. El domingo, diez minutos antes de que empezara el Espanyol-Real Madrid en el que sus compañeros iban a intentar retrasar el inevitable alirón del Barça tras dos años en blanco de títulos importantes, aterrizó en Madrid el vuelo privado del teórico jugador franquicia del Real Madrid. Parecía el Alan Garner de Resacón en Las Vegas, pero sin gracia. Se subió al coche, se dirigió a su casa y dudo mucho que, por el camino, fuera viendo el partido. Ya te hago yo spoiler, Kylian: ganó el Real Madrid por 0-2, los dos de Vinícius Júnior. Lo que en dos años no ha entendido Mbappé es el Real Madrid y no la pregunta de Marcos de la Rocha. Lo de la rotonda sí lo entendió, era una pregunta fácil. Y que conste en acta que comprender el Real Madrid tampoco es tan complicado, ¿eh? Para jugar en el Real Madrid tienes que sacrificar muchas cosas, poner por delante el compromiso, el esfuerzo, la lucha y, ya puestos, tratar de ser ejemplar las 24 horas del día. Eso Kylian Mbappé aún no lo ha entendido en dos años, pero tranquilos que aún le quedan otros tres de contrato. Decía Ambrose Bierce: "Si deseas que tus sueños se hagan realidad, ¡despierta!" Porque pareciera que Mbappé estuviera dormido. Y no es ya que me lo parezca a mí, que dudo desde el primer día, no, es que, ante la evidencia, se le ha dado la vuelta a la tortilla. Lo está haciendo tan rematadamente mal que hay incluso quien piensa que esta serie encadenada de desdichas, sus viajes a París para jugar a los bolos, la polémica de sus rodillas y ahora su fantasmagórica aparición en Madrid, en Meyba y con gafas de sol, como un turista que regresa de Palm Beach, toda esa ristra de desplantes no es más que un mensaje para alguien. Pero, ¿para quién? ¿Y por qué? Si hasta ahora ha habido un futbolista sobreprotegido ese ha sido Kylian Mbappé. Hasta ahora.

Esa imagen captada por El Chiringuito y que parece la llegada de alguien que viene de celebrar una despedida de soltero en el Buda de Gandía coincide, como decía antes, con dos golazos de Vinícius Júnior en un partido relevante sólo para retrasar lo inevitable. Y coincide también con un aluvión de datos sobre Vinícius Júnior, algunos de ellos muy significativos. Por ejemplo, ¿sabíais que sólo Harry Kane ha marcado más goles que él en lo que llevamos de año 2026? ¿O que lleva los últimos cinco años marcando más de 20 goles en todas las competiciones? Habrá quien diga, "hombre, veinte goles durante cinco años seguidos los marca cualquiera en el Madrid". Pues no. Hasta ayer esa lista era de siete jugadores: Manuel Pahíño, Alfredo di Stéfano, Ferenc Puskas, Hugo Sánchez, Raúl González Blanco, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. El domingo se sumó Vinícius Júnior a ese selecto grupo. ¿Sabíais que Vinícius Júnior es el futbolista que más goles ha marcado y más asistencias ha dado en partidos de eliminación directa de la Champions League en la última década? Suma 27, por delante de Robert Lewandowski, Karim Benzema y el propio Kylian Mbappé. Y no es cierto que esos números de Vinícius Júnior no hayan servido para ganar nada, no es verdad. No han servido para ganar nada desde hace un par de años, justo los que lleva aquí el francés, pero antes sí sirvieron: tres Ligas, una Copa, tres Supercopas de España, dos Champions, dos Mundiales, una Intercontinental, dos Supercopas de Europa…

El otro día le decía a Diego Plaza que a mí el central que me gusta es Cristian Romero, y él me respondía: "Pero es que aquí va a estar expulsado cada dos por tres". Pero es que eso es lo que yo quiero, defensas centrales a los que expulsen y no defensas centrales que estén más preocupados de sacarla tocando desde atrás. Cristian Romero es un demonio. Como lo eran Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos. Y antes que ellos Fernando Redondo y Raúl González Blanco. Y Juan Gómez Juanito. Y Uli Stielike. Y don Alfredo di Stéfano. Alfredo di Stéfano era un demonio. Y Vinícius Júnior es un demonio. Es un demonio de los peores. No se calla el tío ni debajo del agua. Transmite el partido al mismo tiempo que lo juega. Es un rajador de manual. No hay paz en un campo de fútbol cuando está jugando en él Vinícius Júnior. Pero, ¿sabéis qué? Lo intenta todo. Siempre lo intenta. Una y otra vez. Aunque no le salga. Tiene lo que tiene que tener un futbolista que quiere liderar al Madrid, corazón. Es más pesado que una burra en brazos pero lo intenta. Da la cara. Se deja la piel. Y si sus propios aficionados le hacen un escrache, no se esconde. Y lo vuelve a intentar. Y tiene otra virtud y es que el tío nunca se lesiona. O, para ser exacto, se lesiona poquísimo. Desde que llegó, 59 días por una rotura en el ligamento externo de la rodilla, cuatro por un virus intestinal, diez por el maldito coronavirus, cuatro por problemas en una rodilla, 32 por una lesión en el músculo flexor, 45 por un desgarro en el muslo, 11 por una lesión en la columna cervical, 14 por una lesión muscular y 12 por un esguince. Se ha perdido 34 partidos en ocho años. Con todo lo que le pegan me parece un pequeño milagro, la verdad. ¿Cuántos partidos habrá jugado el Madrid en ocho años? ¿400? Pues Vinícius Júnior se ha perdido 34 de esos 400. Se podrá decir lo que sea de este demonio menos que no está. Está. Siempre está. Es cierto que aún no ha ganado un Mundial con Brasil, eso es verdad, pero estar está. Y no sé qué os parece a vosotros pero eso es lo que yo quiero para el Real Madrid, alguien que esté.