Rocha y los necróferos

El 18 de julio de 2017 también se aplazó la Asamblea General de la federación española de fútbol, en aquella ocasión debido a la detención en Las Rozas de Ángel María Villar. Como aplazó también su reunión prevista para el pasado 20 de marzo en la que el rubialista Pedro Rocha tenía previsto dimitir y convocar elecciones a la presidencia. Hombre, la verdad es que habría sido un poquito feo que mientras la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil volvía a registrar la Ciudad del Fútbol, que más que Ciudad del Fútbol parece Aldea del Chanchullo, en otro despacho estuvieran a lo suyo, preparando como si nada el futuro inmediato. Pero no fue una suspensión debido a la reflexión, no, fue un aplazamiento para coger impulso. Hace 5 días, como si nada, Rocha dimitía, convocaba elecciones y colocaba a Rafael del Amo, que llegó a la vicepresidencia con Rubiales, como presidente de la junta gestora. Cuando Rubiales le dio el beso a Hermoso, Del Amo tuvo el buen tino que no tuvo, por ejemplo, Luis de la Fuente, que se rompió las manos aplaudiendo, y se fue… para volver.

Así que Luis Rubiales se va. O, por mejor decir, le van. El PSOE, que le sostuvo porque era uno de los suyos, le deja caer. Pero a Rubiales le hereda el rubialista Rocha, que según me contaban el otro día está más fuerte que nunca y más fresco que una lechuga, y el rubialista Rocha dimite hace menos de una semana para colocar al rubialista Del Amo al frente de la junta gestora. Y ahora, deprisa y corriendo y como si no hubiera un mañana, antes del jueves que viene, quienes quieran optar a la presidencia de la federación tendrán que aportar al menos veintiún avales de los menos de cien que componen realmente la Asamblea y de los que, según la información de Joaquín Maroto en As, Rocha ya tendría en su poder entre 65 y 75. Al otro candidato, el periodista y médico Carlos Herrera, le apoyan cuatro clubes de Primera (Betis, Villarreal, Getafe y Rayo) y la Ponferradina, de modo que aún le faltarían otros 15. O sea que quedarían aproximadamente veinticinco avales bailando, de los cuales Herrera tendría que captar al menos quince. Resumiendo, que es gerundio, Rubiales o su fantasma siguen controlando una federación que de democracia no tiene nada de nada.

Surge una pregunta por encima de cualquier otra: ¿cómo es posible que, y con la que está cayendo, el rubialista Rocha controle ya a estas horas más de un tercio de los avales necesarios para presentarse? Pues probablemente eso sea posible del mismo modo que fue posible que, con la que también está cayendo en el panorama político, el PSOE recibiera 7.760.970 votos en las pasadas elecciones generales. En la federación española de fútbol no hay democracia sino clientelismo, no hay transparencia sino amiguismo, es un quid pro quo de manual. Y, de repente, el rubialista Rocha, que no le tenía ningún apego al poder, pasa a tenérselo. Y se quiere quedar. Y se siente más fuerte que nunca. Porque la federación es su juguete. Como en Riddick, que es una trilogía de ciencia ficción que a mí me gusta mucho, en la federación española de fútbol son dueños de lo que matan. ¿Rocha ha matado a Rubiales? Pues es dueño de lo que él tenía. Son necróferos. Y lo más desalentador de todo es que los demás no podemos hacer absolutamente nada más que mirar y no tocar.