Señoritas Escarlata

El chiste es muy conocido. Iñaki y Patxi van por el monte, y el primero le dice al segundo: "Oye, Patxi, este sitio está fenomenal, ¿eh? Verás cómo hoy llenamos la cesta"... "Ya lo creo, Iñaki". "Ostia, Patxi, mira qué Rolex", le dice Iñaki a Patxi mientras se agacha a coger un reloj de oro nuevecito que había en el suelo. Y entonces Patxi le mira de arriba abajo y le dice, no sin cierto desprecio: "¿A qué estamos, Iñaki, a setas o a Rolex?" Pues aquí lo mismo: como Misa Rodríguez, la portera canaria del Real Madrid que no quería jugar con España, hizo una fase de grupos bastante mediocre en el Mundial porque conspiraba más que entrenaba, Jorge Vilda se vio obligado a hacer un movimiento que lo cambió todo, y puso a Catalina Coll en la portería. Y ahí cambió la cosa porque pasamos de tener una portera que era un flan a otra bastante más segura.

En febrero de 2022 Catalina Thomas Coll Lluch se rompía el ligamento cruzado de la rodilla izquierda e incluso se especuló con su salida del Barça, pero todo cambió de repente para ella cuando, ya plenamente recuperada, Jorge Vilda se la llevó al campeonato del mundo. Y cambió más aún cuando el ex seleccionador le dio a la mallorquina la posibilidad de ser titular con España y proclamarse campeona. Hoy la vida ha cambiado para Cata Coll, campeona del mundo y titularísima en el Barça, y lo ha hecho, en gran medida, gracias al nuevo y flamante seleccionador de Marruecos, Jorge Vilda. Pues bien: declaraciones de hace cuatro días de Cata Coll al diario ABC: "Vilda tenía que irse; tantos años con un mismo técnico te cansa". Parafraseando a Cicerón, aunque cambiando a Catilina por Catalina: ¿Hasta cuándo abusarás, Catalina, de nuestra paciencia? ¿Cómo que "tantos años" con un entrenador si tú estuviste con él unos días? ¿Quién te ha dicho lo de los años, Catalina? ¿Por boca de quién o de quienes hablas, Catalina? ¿Por qué te has convertido en la botones Sacarina, Catalina? Dímelo. Con un "gracias" le habría bastado a Vilda. Gracias por cambiarme la vida, mister. Gracias por devolverme al fútbol, mister. ¿Se puede tener la cara más dura que Catalina Coll? Pues sí se puede. Porque se puede ser Aitana Bonmatí.

El pasado viernes España jugaba contra Italia en esa cosa que se llama Nations League. Partido intrascendente en competición irrelevante que España acabó perdiendo por 3-2 y, tras el descanso, al que el equipo español llegó ganando por 1-0, llamó mucho la atención que la selección de Montse Tomé saliera al campo con dos jugadoras menos, o sea con nueve futbolistas. Lucía García salió rápido y con las botas a medio poner, pero Esther recibió la orden tarde y se incorporó medio minuto después, tiempo más suficiente para que Italia empatara a uno. ¿Qué pasó? Pues pasó que la seleccionadora Tomé recriminó a la Balón de Oro su falta de actitud y ésta se enfurruñó, dejó de respirar y, cuando empezó a ponerse morada, dijo que no se encontraba bien y que no salía al campo. Tomé, que ya había informado de la primera sustitución (que era Lucía García por Athenea) se aturulló, se puso nerviosa y pidió a Esther que saliera por la señorita Escarlata y no a Flamma o a Laia Codina, que eran las jugadoras que estaban calentando en la banda.

¿A qué suena lo del "no me encuentro bien? Efectivamente: al correo que, de repente, envían las quince chantajistas a la federación diciendo que están tristes. Nada se ciñe por supuesto nunca a la realidad de los hechos porque, al poco de conocerse el escándalo, la señorita Escarlata lo desmintió todo en sus redes sociales. Lo que yo puedo decir es que hoy Jorge Vilda es un hombre feliz, y como Vilda es una buena persona y es también un buen entrenador, yo me alegro mucho de su situación de felicidad. Las señoritas Escarlata le han pillado la matrícula a Tomé y, si yo fuera Montse, iría apuntándome al INEM. Y ahí tienes al hijo de Zubizarreta, al que han colocado ahí a dedo las señoritas Escarlata, corriendo por los pasillos para poner paños calientes. De Bonmatí me lo esperaba, de Catalina no. Supongo que Coll habrá comprobado con sus propios ojos de qué va la vaina y querrá sobrevivir, aunque sea pegándole otra puñalada a Vilda. Total, ¿qué más da, si Jorge ya no está? Tomé, cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar. Es una forma de hablar, ¿eh?, ya sabemos que no tienes barbas. ¿Os acordáis de Mammy en Lo que el viento se llevó? ¡Señorita Escarlata, señorita Escarlata! Aquí, Markel Zubizarreta, estamos a Rolex y no a setas.