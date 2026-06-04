Un hormigueo

Riquelme quiso hacerse un Florentino y le acabó saliendo un Víctor Font. El ex candidato del Barça también utilizó el nombre de Erling Haaland en campaña electoral, puede incluso que llegara a hablar también con el padre, que me cuentan que es un hombre bastante parlanchín, pero Rafaela Pimenta le envió un vídeo al periodista de El Chiringuito Marcos Benito desmintiéndolo todo, asegurando que el futbolista estaba feliz en Manchester y que acababa de ampliar su contrato... y ya está: jaque mate para Laporta. Font, eso sí, no fue tan osado como Riquelme. Ese es el adjetivo que emplearon ayer para definirme al candidato a la presidencia del Real Madrid, "osado". A Font no se le ocurrió montar un circo, salir con una camiseta y un documento notarial. Yo no creo que Riquelme mintiera anoche en El Hormiguero, creo que a Riquelme le mintieron y él se dejó engañar porque la historia le pareció tan bonita que no quería despertarse de ese sueño. La diferencia entre Font y Riquelme es que probablemente la cena, que existió seguramente, se alargaría más de la cuenta con el segundo. Nada más.

Quien compara las situaciones de Florentino Pérez y Luis Figo en 2000 y la de Riquelme y Erling Haaland de ahora o no tiene ni la más remota idea o simplemente carece de cualquier vestigio de información veraz. Y lo de Figo es historia, ¿eh? Hay un documental muy bueno de Netflix, El caso Figo: el fichaje del siglo se llama, que puede refrescar la memoria a la gente que ya no se acuerda de lo que sucedió. En la operación de Luis Figo estuvo implicado desde el principio, desde el minuto uno, el representante del jugador, José Veiga, que hace 25 años era uno de los agentes más importantes del mundo, una especie de Jorge Mendes de la época. Florentino habló con Veiga, negoció con él, él estuvo dentro de las negociaciones desde el primer instante, llegó a un acuerdo con el candidato a la presidencia y, como tenía un poder notarial de Figo, firmó con el consentimiento del jugador. Florentino no se fue a cenar con el padre de Figo, no, se centró en su representante. Y con un objetivo además, que estaba negro sobre blanco en el contrato que tenía Figo con el Barça: 60 millones de euros. Florentino no tenía nada que hablar con el club propietario de Figo. Cero.

Enrique Riquelme lo ha hecho al revés: se reunió al parecer con el padre del jugador y con el futbolista y estos podrían haberle hecho una promesa verbal, pero, ¡primer fallo!, obvió a la representante del jugador y, ¡segundo fallo!, dejó al margen al City. Porque, y a pesar de lo que se dice por ahí, a mí me cuentan que no está nada claro que el delantero noruego tenga una cláusula en su contrato que "facilite" su marcha al Real Madrid. Naturalmente que Figo lo desmintió todo porque, a pesar de que Luis estaba enfadado con la directiva del Barça, no quería ir al Madrid. Y hasta el último minuto no se creyó que fuera a ganar Florentino. Pero Veiga no abrió la boca. El desmentido del jugador, de su padre, de la representante y, por si fuera poco, la amenaza del City con iniciar acciones legales deja en una situación francamente comprometida, casi herida de muerte, la candidatura de Enrique Riquelme.

El error de Riquelme es de párvulos. Le entró un hormigueo en El Hormiguero y se vino arriba con Trancas y con Barrancas. Pero no es el primero de sus errores sino el penúltimo. Porque si una de tus promesas es la de una "estructura profesional" (como si los actuales dirigentes del Real Madrid, que han ganado 6 Champions en 12 años, fueran unos amateurs compensados) lo primero que tienes que hacer es elegir a un director deportivo y que este te busque un entrenador y no ponerte a sondear entrenadores, atar a uno, fichar a un director deportivo, darte cuenta de que si tienes a un director deportivo es para hacerle caso a lo que te recomiende, y que tu director deportivo te recomiende un entrenador distinto al que tú tenías previamente atado. Es todo posiblemente fruto de la improvisación debida al poco tiempo que ha tenido para trabajar una candidatura razonable aunque él también ha dicho que llevaba organizándolo todo desde hacía mucho tiempo.

Hoy leí la siguiente noticia: "Una mujer se identifica como ecosexual y dice que está en una relación con un roble". Bien. De acuerdo. Si hay alguien capaz de asegurar que mantiene una relación amorosa con un árbol es probable que también haya quien este domingo vaya a votar por Riquelme después de lo sucedido en la madrugada del miércoles 3 al jueves 4 de junio de 2026. Es posible incluso que haya quien vote a Riquelme porque como no va a traer a Haaland tendrá que pagarle el abono del año, que es a lo único que ha podido comprometerse. Pero no le votarán porque el proyecto deportivo y social que tiene Riquelme para el Real Madrid sea serio. Ha ido picando de allí y de allá y se ha excitado tanto con el fichaje de Haaland como se excitó anoche Alfredo Relaño, que casi le da un yuyu de la emoción, con la posibilidad de que la baza del noruego fuera definitivamente ganadora.

Yo creo que Riquelme pensó en Riquelme y no en el Real Madrid. Enrique Riquelme pensó en lo que era mejor para Enrique Riquelme y para la candidatura de Enrique Riquelme. Porque si tú eres un ejecutivo serio y con visión de futuro, y más allá de que te digan que sí o que no, no te puedes lanzar a por un futbolista que te va a costar 60 millones al año de ficha y por lo menos 150 de traspaso teniendo, como tienes, a Kylian Mbappé, Vinícius, Rodrygo, Brahim, Gonzalo y, ahora también, a Endrick. Todos ellos con contrato en vigor. Para hacer eso antes tienes que haber pensado en cómo narices vas a liberar la masa salarial imprescindible, o sea lo que José Mota define como "las gallinas que entran por las que salen". Y no está en tus manos liberarla porque, como digo, todos esos jugadores tienen contrato legal en vigor. Por eso digo que Enrique Riquelme pensó en dar un golpe de efecto y no en lo que era mejor para el Real Madrid y podía o no podía hacer. Da la impresión de que el equipo de opinión sincronizada tendrá que guardar el champán en la nevera. Hasta hace un rato aún no podía leerse por ningún lado el desmentido del futbolista y su representante y la amenaza de demanda del City. La edad de oro del periodismo deportivo español según algunos.