Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza como Feijóo y Abascal hacen causa común para echar a Sánchez

Sánchez tira de chequera mientras Europa amenaza con sanciones

El Ejecutivo ha utilizado el último Consejo de Ministros antes de las elecciones para anunciar un enorme paquete de medidas electoralistas. "El Gobierno aprueba un aluvión de medidas sociales antes del 29-N", titula El País a cuatro columnas. El paquete —que incluye desde la ampliación de los permisos laborales por nacimiento o fallecimiento de un familiar hasta un demagógico impuesto a la banca que no tiene equivalente en Europa, pasando por la rebaja del IRPF a los autónomos—, como destaca ABC, "compromete más de 30.000 millones de euros" y, como señala Leticia Barquín en Libertad Digital, el Ejecutivo "no concreta el coste de sus promesas ni cómo piensa financiarlas" después de haberlas mantenido bloqueadas durante meses alegando precisamente su elevado coste. El Mundo denuncia en el editorial que "Mientras Bolaños reclama que la Justicia se contenga durante la campaña en los casos que afectan al Gobierno, el PSOE utiliza sin pudor las prerrogativas de un Ejecutivo que aún conserva el poder para hacer propaganda electoral desde el BOE". Libertad Digital pone el foco en que este nuevo ejemplo de "pan y circo" llega "el mismo día que Bruselas advierte contra su excesivo gasto público". Y esa es una de las claves. El Gobierno de Sánchez deja una herencia envenenada para el Ejecutivo que salga el domingo de las urnas.

Sánchez saquea a los españoles para comprar votos 🎙️ @Silvia_Riveiro pic.twitter.com/C4A7cWklVD — esRadio (@esRadio) November 25, 2026

La juez Biedma, versión española del fiscal Nisman

La matriarca del clan de los Rocho declaró ayer de forma telemática en la Audiencia Nacional. Cintia Rocho no se ha movido un ápice de lo que ya le había contado a la UCO. La también conocida como "la Celsa" ha ratificado ante el juez Santiago Pedraz que la cloaca del PSOE se puso en contacto con ella para "eliminar" a la juez instructora del caso del Hermanísimo, Beatriz Biedma y que ella interpretó en todo momento que lo que le estaba pidiendo el exmagistrado Sáenz de Tejada era "llevar a cabo una actuación de carácter físico, no como algo relacionado con la instrucción de la causa contra David Sánchez". Escribe Federico Jiménez Losantos en El Mundo que "Con la juez Biedma buscaban «un Nisman», fiscal asesinado antes de declarar contra Cristina Kirchner. El discurso sanchista -el lawfare- está calcado del kirchnerista".

La causa de las cloacas no es el único caso de corrupción socialista que se juzga estos días. También sigue su curso la causa por el rescate de Air Europa y según El Mundo la ministra Sara Aagesen "exigió cambiar el acta para avalar" la ayuda a la aerolínea. Pidió que se hiciesen cambios "encaminados a salvar eventuales responsabilidades", se negó a firmar "si no constaba que la aprobación se basaba en informes de la SEPI" y logró que el acta final recogiese todas sus reclamaciones. Ayer declaró Manuel de la Rocha, director de la Oficina de Asuntos Económicos, quien negó que hubiera conflicto de interés en la intervención de Moncloa y el hecho de que Begoña Gómez tuviera negocios con Javier Hidalgo, CEO de Globalia, matriz de la aerolínea.

Feijóo y Abascal hacen causa común para echar a Sánchez

A falta de encuestas, prohibidas por la ley electoral, los candidatos de los tres principales partidos se prodigan por la prensa concediendo entrevistas a varios medios. El presidente Sánchez dice en El Periódico que volvería a "hablar con Junts", admite que sigue hablando "mucho y frecuentemente" con Zapatero, que le "aconseja para la campaña, mensajes que lanzar" y, preguntado acerca de una posible condena a Begoña Gómez dice que "condenar a una persona inocente es una de las cosas más graves que puede pasar en una democracia"

El candidato del PP concede una entrevista a El Confidencial en la que habla con naturalidad de Vox y de la prioridad tras ocho años de gobierno sanchista. Núñez Feijóo señala que "La relación con Abascal es más madura: España está por encima de todo, del PP y de Vox, de Abascal y de Feijóo". El dirigente popular también ha atendido a El País y dicen de él, a modo de reproche, que prepara cada intervención "estudiando papeles, con un punto insano de obsesión" y usando una declaración de una fuente anónima, presionan al dirigente señalando que está ante "su última oportunidad para llegar a La Moncloa". A continuación le ridiculiza: "la gente le toca, lo abraza, lo aprieta como si fuera un furby" y añade que "se ha reinventado más que Madonna". El PP se va a lanzar hoy a por el voto femenino coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Respecto a esta efeméride, el diario de Prisa cuela un titular tendencioso: "Vox pide poner fin al sistema de protección a las víctimas de la violencia machista", para aclarar, ya en el cuerpo de la noticia, que lo que pretende el partido de Abascal es "poner fin al actual sistema" porque lo considera "un fracaso". De hecho, hoy mismo ABC publica un audio en el que Igualdad reconoce que "las pulseras antimaltrato fallan en el agua pese a avalarlas ante un juez". El líder de Vox no habla de este asunto en El Debate, se centra en las elecciones. Como Feijóo, insiste en que "cualquier voto que no se llevan Sánchez y sus cómplices es un voto útil para la alternativa" y pese a tener "sensaciones muy positivas" está "muy inquieto con la posibilidad de trampas en el proceso electoral".

Sánchez: "Un tirano, de momento, de cartón"

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que se está produciendo "un absoluto descontrol" en las votaciones de los consulados habilitando cajas de cartón sin precintar donde se pueden añadir votos fraudulentos en caso de que hiciera falta hacer un escrutinio futuro del voto de los nacionalizados con la Ley de Nietos. Alertan de que "si el PSOE pierde los comicios, puede intentar boicotear la transición de Gobierno utilizando los resortes del Estado e impugnando las votaciones gracias al caos que ha generado y no ha evitado de forma deliberada". En Ecuador Vox, según Vozpópuli, ha levantado actas para impugnar cientos de votos de "nietos" que se acumulan en cajas abiertas a simple vista. El partido de Abascal y el PP han creado de urgencia una comisión para supervisar el voto exterior, con interlocución con los cónsules que velan por la cadena de custodia de las papeletas emitidas por los nacionalizados. Además, cuenta ABC que un fallo logístico ha obligado a los consulados a "imprimir de nuevo la documentación de los partidos". En Miami, la falta de sobres salmón obligó a usar los blancos (Congreso) con una etiqueta encima en la que ponía "Senado". A esto hay que sumar la decisión del TS de autorizar la votación con el DNI electrónico, cuya plataforma está en manos de Huawei, y a pesar de que, como denuncia La Razón, "el CNI vio 2 hallazgos de severidad crítica en el control del DNI digital". Todas estas informaciones llevan a muchos ciudadanos a temer un "pucherazo". Eso, y la seguridad de Sánchez de que volverá a gobernar. Regresando a la columna de Federico Jiménez Losantos en El Mundo, este recuerda que "Una caja de cartón -en un consulado de París, un simple sobre-, sin control alguno y que cualquiera puede abrir por abajo y llenarla a gusto, sólo puede albergar votos fraudulentos. Esos son los datos, o sea, los votos, de los que presume Sánchez. Un tirano, de momento, de cartón. Si le sale el pucherazo, lo será de plomo. Y entonces, adiós España y adiós libertad".

María Corina confía en que se aclare el Delcygate

Hoy se cumple un mes del regreso de María Corina Machado a Venezuela y para celebrarlo concede a El Mundo su primera entrevista a un periódico internacional. La premio Nobel de la Paz confía en que, tras las elecciones en Venezuela y el regreso de la democracia a su país, la apertura de los archivos venezolanos permita conocer el alcance de los vínculos del chavismo con el Gobierno de Sánchez y aclare escándalos como el Delcygate. Denuncia que el caso Plus Ultra y esos negocios opacos del chavismo con España revelarán un desfalco aún mayor.