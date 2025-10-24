Tebas, el pequeño Nerón

"¿Y qué van a decir los jugadores del Real Madrid?", se preguntaba en voz alta Javier Tebas. Se refería el (aún hoy) presidente de la Liga de Fútbol Profesional a las declaraciones de Carvajal y Courtois en contra de la disputa del Villarreal-Barcelona en Miami porque, en opinión de estos dos jugadores, sacar un partido fuera de territorio nacional español adulteraba la competición. "¿Y qué van a decir los jugadores del Real Madrid?", se preguntaba Tebas, y añadía: "¿si hasta Courtois repite lo mismo que dice José Ángel Sánchez?" A Tebas le faltó añadir: "¿Qué van a decir los jugadores del Real Madrid, que al fin y al cabo son unos débiles mentales que van a hacer lo que les diga su amo?" Pero es que Courtois y Carvajal, estimado Javier Tebas, no han dicho nada distinto de lo que, a título individual, ha dicho, por ejemplo, De Jong, que juega en el Barça. Ni han dicho nada diferente de lo que, a nivel general, te ha dicho la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE, que engloba a todos los futbolistas profesionales y se ha mostrado contraria a celebrar un partido de nuestra Liga en Miami. Carvajal y Courtois no te han dicho nada distinto a lo que te dijo la UEFA, que aceptó "a regañadientes", como tú mismo has recordado, un partido que alteraba el orden natural de las cosas. Y en la UEFA no te han dicho nada distinto a lo que te dijo el comisario europeo de Justicia Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef. ¿También habla la Unión Europea por boca de Florentino Pérez? ¿Es también el comisario un débil mental?

Es curioso porque cuando a Tebas le preguntan por la censura de la Liga de los 15 segundos de protesta de los futbolistas, entonces dice que ellos "tienen una línea editorial". También recuerda que la Liga tiene una línea editorial cuando prohíbe según qué preguntas a los profesionales de la información que van a cubrir periodísticamente los partidos. A ver si lo entiendo: ¿La Liga sí puede tener una línea editorial pero el Real Madrid no puede o cómo va esto? Quiero decir: pongamos por caso que ni Courtois ni Carvajal piensen de verdad que un Villarreal-Barcelona en Miami adultera la competición pero que el club, como son empleados del Real Madrid, les obliga a decir eso en defensa precisamente de su propia línea editorial, ¿no lo estás tú haciendo en los partidos de la Liga? ¿No impediste que se viera el parón de los jugadores porque esas imágenes eran contrarias a tu línea editorial?

El otro día nos contaba Sergio Fernández que en la Liga había voces discordantes acerca de la censura de los 15 segundos. ¿Ha dicho algo Jorge de la Vega, Director General de Negocio? ¿O Javier Gómez, director general corporativo? ¿O Carlos del Campo, director adjunto a la presidencia? ¿Ha dicho algo Luis Manfredi, responsable del control económico? ¿O Raúl Ojeda, responsable de competiciones? ¿Han dicho algo Melchor Soler, Carlos del Valle, Olga de la Fuente, Juan Carlos Santamaría, María José López, Enrique Peloche, Alejandro López, Raúl Gómez o Esperanza Bernal-Quirós? No me puedo creer que todos a una, como en Fuenteovejuna, apoyaran la idea de llevarse un partido a Miami o la censura de las imágenes. Y, sin embargo, no se han manifestado, apoyando por pasiva la línea editorial de su jefe, por muy absurda que esta sea. Y lo han hecho, Tebas, porque son tus empleados, los pusiste tú ahí, reciben órdenes, trabajan para ti, te deben obediencia.

Hay gente que no entiende, y que incluso se muestra molesto, con que el Real Madrid defienda sus intereses como considere más oportuno. Por ejemplo, no lo entienden en Villarreal. No lo entendía Fernando Roig Nogueroles, que añadía que el Real Madrid estaba "en contra de todo". Y si así fuera, ¿qué le importa al CEO del Villarreal que el Real Madrid se quede solo defendiendo sus intereses? El enfado de Roig junior el otro día en el palco de La Cerámica era, también, porque ha quedado como el tonto útil de esta película de terror. Y ahora pide en su nota no sé qué para los aficionados del Villarreal: lo llevas claro. Como, por cierto, ha quedado también como tonto utilísimo Joan Laporta. Decía Gabriel Celaya algo muy bonito: "A solas soy alguien. En la calle nadie". En la calle de la Liga nadie es nadie, son clubes despersonalizados y que aceptan como ovejas que cohabite con ellos un equipo que pagó durante 17 años al vicepresidente arbitral, que se dice pronto. En eso ha convertido Javier Tebas la Liga española, en una corporación sin carácter unida por cuatro perras. De lo que aún no pueden darse cuenta es de que, de existir la victoria individual del Madrid, esa victoria es en el fondo también colectiva, es también suya aunque, paradójicamente, lo sea a su pesar y con su voto en contra. Pero de lo que tendríamos que estar hablando a estas horas no es de si ganó el Madrid, el Villarreal o el Atleti sino cómo es posible que siga ahí Javier Tebas después del mayor cagancho de la historia reciente del fútbol español.