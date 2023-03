Barça: vivir en la mentira

Siempre he dicho que Florentino Pérez es una bendición para el Real Madrid. Desde que llegó a la presidencia del club, allá por el año 2000, todas y cada una de sus acciones han estado dirigidas por el sentido común y por la responsabilidad. Por ejemplo: entre el dinero que sí le daba el Barcelona y el que no podía darle el Madrid, Neymar eligió al Barça. Y cuando a Florentino Pérez le preguntaron en Punto Pelota por esto, el presidente del Real Madrid felicitó al club catalán por el fichaje y reconoció que esa negociación dañaba su ecosistema, que el montante total se iba a los 150 millones de euros y que al Madrid no le encajaba. ¿Cómo era posible que al Madrid, que es el club más rico del mundo, no le encajase y al Barcelona sí? Fácil: porque al Barcelona tampoco le encajaba pero había que quitarle el jugador como fuera al Madrid. Sandro Rosell no era más listo que Florentino, sólo era más irresponsable que él. También lo fue su antecesor y el antecesor de su antecesor, y luego su sucesor. Y esa suma de pequeñas o grandes irresponsabilidades acabó en la ruina económica, que aún tiene maniatado al Barça, que tuvo que recurrir a las famosas palancas, que no es otra cosa que la venta a bajo coste de su patrimonio.

Hoy (no hace un año o dos sino hoy) se ha conocido que un juez ha anulado la medida cautelarísima por la que la Liga fue obligada a registrar a Gavi como futbolista del primer equipo y vuelve de nuevo al filial. El caso es que todas esas irresponsabilidades diarias no han hecho mejor al Barcelona: cuando Cruyff llegó al banquillo culé en 1988, el Real Madrid tenía siete Copas de Europa más que el club catalán; hoy, treinta y cinco años después del mejor momento deportivo culé de todos los tiempos, la distancia es de nueve. Podría decirse que la irresponsabilidad funciona a corto plazo mientras que ser responsable rinde beneficios a largo. En 2013, con Neymar, Rosell pasó por listo y Florentino quedó como tonto cuando en realidad el primero era un soberano irresponsable y el segundo no quería jugarse el futuro del club a la lotería de un futbolista, por muy bueno que éste fuera. Claro que para que la irresponsabilidad se asiente es necesario un ambiente connivente: a la denuncia de un socio que sí quería saber realmente qué se hacía con su dinero y dónde había ido el de Neymar, Toni Freixa, que tuvo puestos de responsabilidad en el club catalán durante muchos años, lo denominó el otro día "pegarse un tiro en el pie", como si lo correcto hubiera sido mirar hacia otro lado. También miraron durante mucho tiempo hacia otro lado los periobarcelonistas. Y hasta hoy.

Hoy nos encontramos con que, después de un esfuerzo estajanovista y constante en pos de la irresponsabilidad, el Barcelona está quebrado económicamente y hasta tal punto desprestigiado que en Mestalla, Madrid, Sevilla o, anoche mismo, en Bilbao las aficiones se revuelven contra él en todas partes y todo a la vez, por hacerle un guiño a la ganadora de los Oscars. El viernes se supo que la Fiscalía iba a denunciar al Barcelona por pagar a Negreira para que le favoreciera en los arbitrajes, el domingo se conoció que el Real Madrid se iba a personar en la causa si finalmente la admitía a trámite un juez, hoy se ha sabido que también lo harán el Consejo Superior de Deportes y la Federación española, parece que la Fiscalía quiere llamar a declarar a Luis Enrique y a Valverde y El Confidencial publica que Hacienda sospecha que el ex número dos del Comité Técnico de Árbitros usó 550.000 euros para comprar a terceros. ¿Cómo reaccionaría alguien responsable?... Convocaría elecciones y se iría a su casa. ¿Cómo reaccionan Laporta y sus palmeros?... Diciendo que todo es una conspiración. Y no van a parar hasta que destruyan del todo a uno de los grandes clubes europeos. Si no fuera porque lo condecoraron en tres ocasiones y los rescató de la quiebra en otras dos, a buen seguro que sacaban de paseo a Francisco Franco.

Negreira cobró 7,3 millones de euros del Fútbol Club Barcelona desde 2001. ¿Cómo que la Fiscalía no tiene pruebas? Tiene exactamente 7,3 millones de pruebas acumuladas. El número dos de Sánchez Arminio cobró, por ejemplo, 145.200 euros por ver el Mundial de Brasil o 90.750 por ver la Eurocopa de 2016. Pero lo grave para mi amigo Eduardo Iturralde es que Real Madrid Televisión le dedique un reportaje a Clos Gómez: ¿Qué hay de falso en ese vídeo? ¿Alguien me lo puede decir? Porque yo lo he visto y me parece bastante ajustado a la realidad. Y me parece que es relevante que se hable de Clos porque, en un burofax dirigido por Negreira al Barça, éste le decía al club que le podía ayudar con el VAR, y Carlos Clos es el responsable del proyecto VAR.

Lejos de pedir perdón, en Barcelona se revuelven. Y amenazan. Ayer, en San Mamés, los aficionados arrojaron billetes con las caras de Laporta y de Rubiales y gritaron "¡A Segunda, a Segunda!", pero eso no pudimos oírlo en DAZN porque la realización depende de Mediapro, empresa de la que es propietario Jaume Roures, uno de los principales avalistas del Barcelona. La ex mujer de Negreira dice que todo ese dinero que cobró su marido del Barcelona no llegó nunca a su casa pero Simeone, que no es capaz de decir un refrán español sin equivocarse, comenta que cuando se abre una puerta se abre una ventana y aquí estamos todos (bueno, están) dándole vueltas a lo que habrá querido decir, como si el Cholo fuera Stephen Hawking cuando sólo es el entrenador más caro del mundo que tiene a su equipo fuera de todas las competiciones. Ha calado tanto la irresponsabilidad en Barcelona que el director del Sport, que el día que estalla el mayor escándalo de la historia del deporte español ni lo menciona en la portada con el objetivo de encubrir al Barcelona, publica un artículo en el que amenaza al Madrid con una guerra. Viven en la mentira. En 1980 se publicó póstumamente La conjura de los necios, novela escrita por John Kennedy Toole. Es la historia de Ignatius J. Reilly, un personaje inadaptado que sueña con volver al estilo de vida medieval. Lo que hace el autor es un despiadado retrato del género humano y de sus miserias. Si hoy viviera, y sólo con lo que pasa en el Barça, Toole tendría para otras seis novelas más. Lo más divertido de todo es que este club sólo tiene una salida y es imposible: que lo presida Florentino. Sólo así se libraría de un final predecible. La guerra que quiere iniciar Mascaró no es contra el Real Madrid sino contra la verdad. Y esa, al final, acaba abriéndose camino.