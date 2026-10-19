Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza a Francia como ejemplo del odio a Occidente y lo que los besos no tapan.

Las babas del Diablo

Escribía Federico Jiménez Losantos este domingo en Libertad Digital que "ver a Pedro el Témpano y Begoña Airlines besándose en Fuenlingrado, como los Kirchner al inaugurar la gran corrupción conyugal argentina, es, más que cursi, decididamente siniestro. Como el beso octogenario de Fred Astaire y Ginger Rogers en "El coloso en llamas", una obscenidad evitable. O el de Breznev y Honecker, antes de caer el Muro: las babas del Diablo". Y encuentra Federico 2 razones por las que Sánchez le dijo "te quiero" a Begoña en el Comité socialista: "Una es la dote que, con el dinero paterno proveniente de la trata de blancas y chaperos, en saunas y prostíbulos, aportó a la pareja la hija de Sabiniano. Otra, el silencio deseable en cuanto a la actuación de su marido en los dos delitos por los que será juzgada en los próximos meses. "Te quiero callada" habría sido una fórmula menos melosa pero más sincera, porque Begoña tiene en su mano implicar más directamente al presidente del Gobierno en los delitos por los que es juzgada, imposibles sin su eficaz colaboración".

Lo que los besos no tapan

Los besos, "te quieros" del Presidente a su imputada esposa buscaban ocultar todos los escándalos que están ennegreciendo la campaña socialista. El penúltimo, la dimisión de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, por la polémica de los 30 pisos de su pareja. Su salida del partido, sin embargo, no ha supuesto el fin de la publicación de casos que demuestran la hipocresía de la izquierda VOZPOPULI desvela que el portavoz del PSOE en la comisión de vivienda, Luis Antonio Gómez Piña, es consejero delegado de una empresa de alquileres. OKDIARIO, que este fin de semana destapaba que Óscar López tiene un palacete de más de 1.000 m2 de superficie en Riaza con 800 m2 de jardín, hoy publica que el Gobierno le vendió el año pasado a Iván Redondo, un piso público en el Barrio de Salamanca de Madrid por casi 500.000 euros menos de su valor.

Mientras, avanzan las causas judiciales aunque no todas. La de Begoña está parada, como cuenta VOZPOPULI porque la Justicia madrileña ni siquiera ha elegido al juez que va a presidir el jurado. Pero otras, como la de Rodríguez Zapatero si toma impulso. Según EL DEBATE Anticorrupción tiene un testigo que sostiene que las joyas halladas en la caja fuerte del expresidente fueron una mordida por llevar el AVE a Arabia Saudí. Otra causa, la de las cloacas, sigue sumando pruebas contra los implicados. Libertad Digital ha accedido en exclusiva al audio de la cloaca del PSOE enviado a un chat de WhatsApp en el que conspiran contra el Poder Judicial.

¿Desapareció ETA alguna vez?

Mañana se cumplen quince años del comunicado en el que la banda terrorista ETA anunció el cese de la violencia armada. La izquierda ha sido testigo de cómo la actualidad empeña el aniversario que, a buen seguro, pretendía utilizar en la campaña electoral.

Hace unas semanas la policía vasca detuvo a dos miembros de la llamada izquierda abertzale que guardaban datos de guardias civiles y otros miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, así como información sobre la posible localización de un zulo con armas. Los arrestados iban acompañados, según cuenta EL MUNDO, por Naoise Conron, un irlandés que milita en una facción escindida del grupo terrorista IRA.

La información es lo suficientemente grave como para que la Ertzaintza hubiese compartido de inmediato los datos con el resto de cuerpos policiales señalados. Sin embrago, eso no ocurrió. En este contexto, EL CONFIDENCIAL publica este lunes que la UCO de la Guardia Civil ha encontrado en las agendas de Santos Cerdán varias citas con el fiscal que permitió excarcelar a varios etarras tras apoyar Bildu la investidura de Pedro Sánchez. EL PAIS no recoge ninguna de estas informaciones y se centra en blanquear a los socios prioritario del Presidente del Gobierno publicitando una serie documental titulada "Paga o muere" sobre al terrorista Kepa Pikabea.

Gabilondo le hace el trabajo sucio al Gobierno

El Tribunal Constitucional empieza a debatir hoy sobre la admisión a trámite del recurso presentado por el Defensor Pueblo para levantar la prohibición de voto a los nacionalizados a través de la Ley de Nietos. Según EL MUNDO el ponente del Tribunal de Garantías apuesta por inadmitirle y EL PAIS considera que plantea el amparo "dudas procesales" porque "no está claro que se hayan agotado todas las vías ordinarias". El mismo diario cuenta que más de 5.000 nacionalizados han pedido ayuda al ex juez Baltasar Garzón para que defienda su derecho a voto. Ignacio Camacho hable del "triángulo vicioso". Admite que "el recurso sobre la 'ley de nietos' levanta sospechas de concertación tripartita entre la Moncloa, el defensor del pueblo y la corte de garantías".

Francia como ejemplo del odio a Occidente

El diario francés LIBERATION ofrece a sus lectores la "anatomía de un fiasco". Calles y coches quemados, marquesinas destrozadas, comercios saqueados… y, como subraya Alfonso J. Ussia en ABC, en Marsella, donde la turba que reivindicaba una educación mejor, saqueó la tienda de FNAC, dejaron intacta la sección de libros. Anoche Macron abrió la puerta a limitar "el derecho de reunión para detener la violencia de las protestas ultras", como destaca ABC en portada y hoy LEFIGARO analiza la respuesta de la oposición: "Completamente desconectado de la realidad", "arquitecto del caos": desde La France Insoumise hasta la Agrupación Nacional, la clase política critica duramente el discurso, considerándolo inadecuado para la crisis y habla de "fiasco de seguridad" por la falta de previsión, personal sobrecargado, y edificios desprotegidos.

El director adjunto habla de "la Francia desfigurada" y señala que "en las llamas de aquel día oscuro, todo un sistema de valores se esfumó". El periodista y escritor Alejo Schapire hace una análisis interesante en EL MUNDO. Subraya que "La "causa palestina" se ha convertido en "la omnicausa", la supuesta lucha "interseccional" en la que conviven el ecologismo, feminismo, derechos LGBT, antirracismo, anticolonialismo y anticapitalismo. Este absurdo denominador común combina en realidad el autoodio europeo del progresismo y resentimiento poscolonial. Así, los reclamos originales de los estudiantes fueron instrumentalizados para convertirse en otra cosa, una tribuna contra Occidente". Todo alimentado por la Francia Insumisa a 6 meses de las elecciones. EL PAIS no menciona ni una vez a Melenchon en su editorial al tiempo que sostiene que "una crisis como esta es combustible para aquellos que, dentro y fuera de Europa, están embarcados en el proyecto de erosionar y destruir nuestras democracias y aprovecharán cualquier oportunidad". Se refiere a Trump y a Le Pen, no a la extrema izquierda