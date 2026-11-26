Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza como crece el temor en votar para las elecciones fuera de casa.

Sánchez y Feijóo continúan de tournée mediática

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo reconoce abiertamente en El Mundo que está "dispuesto a acordar con Vox y no repetir las elecciones" y señala que el partido de Abascal no le ha pedido "nada" respecto al reparto de ministerios ante un hipotético gobierno de coalición. Sorprende anunciando que las familias numerosas mantendrán su condición de manera vitalicia, aunque los hijos se hayan independizado. De la entrevista que concede el candidato del PSOE a El País, dejando al margen la fotografía con exceso de filtros o Photoshop, destacar varios puntos. Sánchez dice que "con una movilización del 75% o más, podemos tener 176 escaños progresistas" y que están "tocando la mayoría con la yema de los dedos". Esa teoría, según la cual una mayor participación beneficiaría a las izquierdas, contrasta con lo que dijo aquí ayer Cayetana: el PP es el primero que haya una afluencia masiva.

Al PSOE le basta con quedar por delante de Feijóo para vender una victoria por eso ayer la n.º 2 de los populares en la lista de Madrid subrayó aquí la importancia de "ampliar la brecha", que la distancia entre PP y PSOE sea incontestable. Sánchez limita los casos de corrupción del PSOE a uno, el de Ábalos y sobre el exministro sólo preguntan cuánto daño ha provocado en el voto feminista. Ni una pregunta sobre el resto de casos y nada sobre Ceuta. El presidente habla también de la polémica entre Bono y Felipe González pero no cuenta que él y Zapatero ordenaron al exministro de Defensa que irrumpiese en campaña para proteger al 'clan' y atacar al expresidente. Según Vozpópuli, Zapatero le dijo a Bono "Ya que yo no puedo salir, tienes que hacerlo tú".

Debate a cuatro, ¿o a tres?

Esta noche se celebra el debate entre los candidatos de PP, PSOE, VOX y Frente Amplio. Se espera que Feijóo no ataque a Abascal, aunque desde Génova trasladan que su candidato "sale a ganar, no a empatar" y debe mostrar también las diferencias entre ambos partidos que, aunque comparten puntos estratégicos, son diferentes. Vox mantiene un hermetismo total respecto a la postura de su líder esta noche. Ada Colau, líder del Frente Amplio, intentará cerrar la fuga de votos al PSOE. Respecto al candidato del PSOE, el propio Sánchez dice en El País que "va a ser un debate a tres, porque realmente PP y Vox se presentan conjuntamente: representan la misma involución". Además de agitar el miedo a la coalición de derechas, coinciden los periódicos -que recogen lo que trasladan Moncloa y Ferraz- en que el presidente repetirá la estrategia del cara a cara con Feijóo, huyendo del "tono bronco". El propio Sánchez dice en el periódico de PRISA que su tono contenido alegando que "al que insulta y miente se le gana en las urnas, votando por el respeto y la verdad". Lo dice quien, a continuación, acusa a Vox de ser el único partido que "no respetó el luto" por el accidente de Urda, obviando sus bailes en Córdoba- a apenas 30 km del accidente de Adamuz- o los vídeos electoralistas grabados en estaciones de tren.

Crece el temor a votar por correo

Es uno de los ministros más fieles al presidente. El ministro de Exteriores, José Manuel, se mueve en la sombra y le hace el trabajo sucio a Sánchez. Cuenta ABC que "colocó a dedo, sin recabar la propuesta de la Junta de la Carrera Diplomática, a ocho cónsules en países clave para el voto exterior y la ley de Nietos". En Buenos Aires, Caracas, La Habana o Ciudad de México, desde estos días se han registrado colas inmensas para votar. O París, Miami, Nueva York y Los Ángeles, desde donde han llegado infinidad de testimonios denunciando las dificultades para ejercer su derecho o, simplemente, no han podido hacerlo. En todos estos lugares, hay más de un millón de votos en juego. Hay preocupación por las cajas de cartón colocadas para que "los nietos" que tienen suspendido cautelarmente el derecho a voto depositen sus papeletas. No debería extrañar a nadie porque hoy desvela el diario de Vocento que el PSOE lleva en sus listas a una uruguaya nacionalizada y con el derecho a voto suspendido. Ayer, una juez imputó a la fontanera del PSOE Leire Díez y al que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, por presuntas irregularidades en distintos contratos de Correos. Hoy El Debate denuncia que la empresa pública "guardó en un almacén votos por correo que nunca llegaron a contabilizarse en las elecciones de 2023". Según sus fuentes, esos votos fueron posteriormente destruidos y que procedían de distritos con una renta per capita alta. En aquel momento seguían en Correos tanto Leire como Serrano.

La tragedia de Adamuz podría repetirse

Los peritos de la Aitat inciden en que el accidente se produjo por una soldadura defectuosa y por la presencia de un bache de más de seis milímetros que pudo provocar el colapso de la soldadura y que, a pesar de que fue detectado en octubre de 2025, no se reparó ni se hizo un seguimiento. La rotura definitiva de la vía se produjo, según los expertos, 22 horas antes del descarrilamiento del Iryo y por ella circularon 47 trenes antes del accidente. En ese tiempo no saltó ninguna alarma porque los actuales sistemas de detección- validados en 2020 por Adif, como denuncia El Mundo- no garantizan que ese tipo de roturas sean advertidas. ABC añade otro factor, la falta de balasto en el punto exacto del siniestro, según ha podido constatar la Guardia Civil a través de un vídeo grabado tres meses antes de la tragedia.

Dos invitados inesperados en el fin de campaña

Carles Puigdemont se ha autoinvitado a la fiesta de fin de campaña y, aunque no regresará a España hasta el 12 de diciembre, anunció ayer que vuelve "sin pedir permiso ni perdón" en lo que supone, como dice La Razón, "la última humillación a España". El segundo invitado sorpresa es el ex fiscal general del Estado, García Ortiz, que, según el mismo diario, podría ser indultado antes del domingo. Sánchez estaría sopesando la posibilidad de convocar un Consejo de Ministros extraordinario para eso aunque todo depende de si Moncloa cree que les puede beneficiar electoralmente o si, por el contrario, retrasa la decisión. Desde el Tribunal Supremo señalan que la medida de gracia sería "gravísimo" e "inútil" y que sólo serviría para "demostrar la prevalencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial".