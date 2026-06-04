La Mon-cloaca de Sánchez

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: la cúpula de la Guardia Civil, el PSOE y sus cloacas, el Hermanísimo y Castilla y León y el acuerdo de Gobierno entre PP y VOX.

Todo gira alrededor de la corrupción del Gobierno y del PSOE pero con matices. Hoy el foco alumbra las cloacas. Sin embargo, mientras que El Mundo y El País llevan a portada la implicación de la cúpula de la Guardia Civil, ABC y La Razón, señalan directamente al Presidente del Gobierno, a Sánchez.

El juez señala a la cúpula de la Guardia Civil

La principal conclusión que extrae el juez Pedraz del análisis de los atestados elaborados por la UCO es que Santos Cerdán y Leire Díez dirigían la cloaca del PSOE para proteger al Presidente del Gobierno. Ahora bien, para ello se valieron de colaboradores y en ese sentido El Mundo titula: "Los jefes políticos de la Guardia Civil acosaron a la UCO en favor de Sánchez". La directora del Instituto Armado, Mercedes González, militantes del PSOE, impulsó tres investigaciones internas para amedrentar a la Unidad Central Operativa. El ex director del Cuerpo, Leonardo Marcos, abroncó a los mandos y exigió que un informe sobre el caso del Hermanísimo que estos días se juzga en la Audiencia de Badajoz acabara "en nada" y el DAO, Manuel Llamas, ordenó a los investigadores que se pusieran "de perfil" en las causas que afectaban al PSOE y al Gobierno. La información es demoledora y contrasta con el modo en que la presenta El País. El diario de PRISA limita los daños y dice en portada que "El caso Leire golpea a la directora de la Guardia Civil". Además presenta el contenido de la investigación como si fuese un asunto menor, un informe elaborado por dos agentes de una comisaría cualquiera.

"La UCO dice" que González se reunió tres veces con la "exmilitante del PSOE", obviando que estuvo en nómina del partido; "Los agentes afirman" o "un mando dice que un jefe". A la luz de las informaciones, dice El Mundo que el Gobierno " ha practicado una guerra sucia continuada contra los funcionarios que investigan a Sánchez y a su círculo más próximo" y "ni el ministro Marlaska ni la directora de la Guardia Civil pueden continuar un minuto más en sus cargos". El titular de la cartera de Interior no se ha pronunciado y ha anunciado, además, que no asistirá a la próxima sesión de control al Gobierno en el Congreso. El entorno de Mercedes González, por su parte, niega a El País reuniones con la fontanera en el despacho oficial "y menos para perjudicar a la UCO" y que ninguna denuncia de Leire ha motivado investigaciones internas contra ningún agente.

La fontanera también tenía contactos con la Fiscalía General del Estado

Según el sumario, Leire Díez tenía línea directa con la Fiscalía General del Estado con acceso, aparentemente, a García Ortiz. Según Vozpópuli, la UCO halló "un contrato para ofrecer reuniones y futuros pactos con la Fiscalía a cambio de material sensible. En LD Estamos contando que la UCO intervino la libreta azul de "la fontanera" en la que anotaba todos los objetivos de la cloaca del PSOE. Aparecen nombres como el de Manuel Marchena, el juez del 1-0 o el de la fiscal del caso, Consuelo Madrigal.

No faltan el teniente coronel Balas, Pérez de los Cobos o dirigentes populares como Rajoy y Cospedal. Hay también "Misteriosas anotaciones sobre petróleo y Venezuela". Además hay constancia de que ofreció a Villarejo una reunión en la Fiscalía General, de que ejerció presiones sobre los fiscales Grinda y Stampa y, según los atestados, hay pruebas de localización que la sitúan en la sede de la Calle Fortuny.

Desvío de dinero desde Ferraz

Más allá de las presiones personales ejercidas sobre agentes y fiscales, el PSOE habría camuflado pagos a medios de comunicación afines como si fuesen gastos por publicidad de las elecciones europeas de 2024. Además, según publica LD, Ferraz destinó 18.000 euros de la campaña de Teresa Ribera a comprar audios de las saunas de Sabiniano, ofreció al excomisario Villarejo un trato de favor de la Fiscalía a cambio de audios contra Mariano Rajoy y el BBVA y utilizó una factura aparentemente falsa emitida por un medio digital a un proveedor de la campaña electoral de Salvador Illa que ayer publicó un comunicado diciendo que "el PSC está libre corrupción".

El presidente catalán o, como dice ABC, "el arte de quitarse de en medio". Pero la imagen de portada de El Mundo, en la que aparecer ayer junto a Sánchez cada uno mirando para un lado, es muy ilustrativa. Otro íntimo de Sánchez, Juanma Serrano, intercambió casi once mil mensajes con la trama de las cloacas, según Vozpópuli.

Todos operaban en beneficio de Sánchez

La cloaca del PSOE comenzó a operar cuando el juez Peinado imputó a la esposa del Presidente del Gobierno y éste anunció que se tomaba cinco días para reflexionar acerca de si le merecía la pena seguir en La Moncloa. Las cloacas se reunieron por primera vez solo dos días después de esa declaración –mientras María Jesús Montero se golpeaba el pecho y decenas de militantes se concentraban frente a Ferraz– y tenían como fin último desactivar las causas que afectaban al entorno más cercado de Pedro Sánchez: Begoña Gómez, su hermano y su suegro ya fallecido. ABC coloca en primera plana una imagen de archivo en la que aparece el Presidente junto a la "fontanera" y, en mayúsculas, titula: "Las cloacas del PSOE señalan a Sánchez".

Destacan que las conversaciones intervenidas por la UCO "evidencian el conocimiento del presidente de la actividad" de Leire Díez. Y en la misma línea La Razón destaca que "la UCO asume ya que el "one" era el presidente Sánchez, no en vano, entre las principales víctimas de las cloacas están "los puntales del caso David Sánchez: la juez Biedma y el teniente coronel Balas".

Sánchez intenta desviar la atención

Mientras los ciudadanos comenzaban a conocer los primeros datos del sumario del caso de las Cloacas del PSOE, el Presidente prometía desde Barcelona que su Gobierno presentará los Presupuestos Generales para 2027. De ser cierto serían los primeros de la legislatura aunque su credibilidad en la materia es limitada tras haberlos anunciado al menos una decena de veces ya. El Mundo tiene claro a qué se debe la nueva promesa de Sánchez: "trata de cambiar el marco y lanzar un mensaje: sigue inmerso en su estrategia de no adelantar elecciones".

Aunque el trasfondo es más grave: al minusvalorar las investigaciones de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, el Presidente "les resta legitimidad legal y moral" a su labor, situándoles "al otro lado del muro que levantó hace ocho años con el fin de diferenciar entre demócratas y fachas", exactamente la misma estrategia asumida por el separatismo catalán y que comparte objetivos con las las cloacas de Cerdán: "liquidar profesional y civilmente a los funcionarios del Estado que les estorban para garantizarse la impunidad", algo que –según El Mundo– refuerza la sospecha de que Sánchez lo sabía todo del presunto Comando Santos y de la existencia de este Deep State socialista para un terrorismo político de baja intensidad". La postura oficial del PSOE es que lo que están descubriendo las investigaciones son "acciones individuales de farsantes". Farsantes contra los que no se ha querellado. La maniobra de distracción no cuela ya. De ahí que ABC concluya en el editorial que "con lo que ya se sabe, la declaración judicial de Sánchez llegará antes o después, y solo quedará por saber en calidad de qué, si testigo o investigado" y, además, considera "inevitable la imputación del PSOE como persona jurídica".

Hoy declara el Hermanísimo imputado

David Sánchez Pérez Castejón declara hoy en calidad de imputado. También lo hará el ex presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, al que ayer el teniente coronel Balas–una de las obsesiones de la mafia del PSOE– señaló como responsable del enchufe del hermano del Presidente. Considera que él fue el "impulsor político" de su contratación.

80 días después, PP y VOX alcanzan un acuerdo en Castilla y León

Cuando están a punto de cumplirse tres meses de las elecciones en Castilla y León, PP y Vox han alcanzado un acuerdo para formar gobierno. Así, Mañueco– como destaca El Norte de Castilla– afrontará a partir del próximo 9 de junio su tercer mandato de coalición. Ambos partidos han pactado 324 medidas entre las que se incluye la "prioridad nacional" de los de Abascal, que escandaliza a El País, exigiendo a Feijoo que aclare si lo aceptaría a nivel nacional.

Tres de las diez consejerías del ejecutivo regional estarán en manos de Vox– Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y la cartera de Cultura, Turismo y Deporte– y una Vicepresidencia. Y Mañueco, a cambio, arranca a sus socios el compromiso de aprobar los cuatro presupuestos de la legislatura. Mientras, en Andalucía siguen sin producirse el necesario contacto entre Moreno Bonilla y Manuel Gavira.