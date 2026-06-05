Marlaska, dimisión

Silvia Riveiro repasa la prensa del dáa en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: la corrupción en la cúpula de la Guardia Civil, el PSOE y Venezuela, el juicio del Hermanísimo o la inminente visita del Papa León XIV.

La cúpula de la Guardia Civil está podrida

El sumario del caso de la mafia del PSOE, conocido también como "caso Leire" o "cloacas", ha demostrado que la cúpula de la Guardia Civil ha participado en las operaciones puestas en marcha por Santos Cerdán y Leire Díez para desactivar las investigaciones contra la corrupción del Partido Socialista y la familia del presidente del Gobierno. Dos días después de que el juez Pedraz levantase el secreto se siguen conociendo datos de las indagaciones de los agentes. Así, las grabaciones publicadas en las últimas horas muestran cómo "la fontanera", Leire Díez, presumía de que la directora general del Instituto Armado, Mercedes González, era de su confianza: 'Es de mi confianza', le decía al capitán colaborador de las cloacas, Sánchez Yepes. La geolocalización de su móvil confirma también hasta tres reuniones con González. En uno de esos encuentros, según El Independiente, Leire se jugó una comida con su 'amiga' a que las filtraciones a la prensa venían de la UCO. Las pruebas son tantas y tan evidentes que la propia González ha reconocido en un comunicado los encuentros y explica que la relación entre ambas se rompió cuando Díez le pidió readmitir en el cuerpo al comandante Villalba, implicado en un caso judicial. Horas antes, Grande-Marlaska había negado los encuentros, respaldando a la directora general y destacando su "ejemplaridad y honestidad". El editorialista de LD exige la dimisión del ministro. Se titula "Marlaska, ni un minuto más" y en él lamenta que "todo un ministro del Interior y magistrado ha mostrado, desde muy pronto, una inclinación irrefrenable por actuar más allá de los límites de la ley".

El País no llega tan lejos con Mercedes González pero tacha de insuficiente el comunicado y considera que "debe ofrecer explicaciones convincentes". Hoy El Mundo desvela que "El Supremo frenó el plan contra la UCO de Mercedes González". El DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ordenó investigar a la unidad tras publicar este mismo diario los mensajes de Pedro Sánchez con Koldo. El juez Leopoldo Puente, el magistrado del caso Mascarillas, advirtió a un general que serían ellos los investigados si continuaban adelante, una orden "tajante" para frenar las maniobras de Interior. Había dos hombres en el Instituto Armado que molestaban especialmente a la cúpula: el teniente coronel Balas y Rafael Yuste. Ninguno se sometía a los poderes de sus superiores, se negaban a "ponerse de perfil". La desesperación de los mandamases de la Benemérita llevó, como desvela ABC, al DAO a forzar "el ascenso envenenado del jefe de la UCO". El general de la Guardia Civil Manuel Llamas promovió al coronel Yuste con el fin de apartarlo por no informarle sobre los avances en las investigaciones que afectaban al entorno de Sánchez. Yuste corrió mejor suerte que Pérez de los Cobos o Sánchez Corbí, ambos purgados por Marlaska por negarse a idénticas exigencias en el pasado. Las maniobras que vamos conociendo de las cloacas contra los agentes del Instituto Armado han provocado "indignación en la Guardia Civil" por la connivencia de los mandos con la trama. Esos mismos agentes trasladan a La Razón que están "desolados" y que tienen "miedo a las purgas tras conocerse las citas de la directora con Leire".

Los columnistas opinan sobre las maniobras oscuras en la Guardia Civil

Las informaciones relacionadas con las cloacas socialistas y policiales llevan a Ignacio Camacho a pensar que "el ministro de Interior y el propio jefe del Ejecutivo van a tener que declarar, en principio como testigos, más pronto que tarde". Escribe en ABC que "se está acabando el tiempo de las impunidades". En El Mundo, Federico Jiménez Losantos reconoce que él "creía que lo peor que le había sucedido a la Benemérita era que Luis Roldán robara el fondo de los huérfanos de la Guardia Civil. Es peor esto".

Y concluye: "Conocemos los nombres de los que resistieron sus chantajes, apoyados en la inquisición fiscal del Ministerio de Hacienda, o sea, María Jesús Montero. Pero nos faltan los nombres de los que se rindieron. Una pista: Aznalcóllar". Este asunto fue judicializado por la magistrada Mercedes Alaya, la misma del caso de los ERE de Andalucía, y de ella decía Díez que "es muy perversa", a la vez que pedía "destapar" asuntos contra ella.

Los nexos de la mafia socialista con el Chavismo

Según ha podido saber LD "la cloaca del PSOE involucró al exministro y gobernador del Banco de España José Luis Escrivá y a 'Félix', que podría referirse al ministro de Justicia Félix Bolaños, en un favor destinado a un colaborador de Leire Díez, el ex alto cargo del régimen bolivariano de Venezuela de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas".

Además, Vozpópuli desvela que el expresidente Rodríguez Zapatero recurrió a la cloaca en el año 2024 ante las actuaciones judiciales que comenzaban a impulsarse sobre las filas socialistas. Estaba "nervioso" y buscaba "protección". Hay una nota en el cuaderno azul de Leire Díez en la que alude al expresidente con el epígrafe de 'Peticiones'.

Más problemas para el PSOE

Este jueves se han producido nuevos registros relacionados con la trama de las cloacas. Los agentes de la UCO se personaron en las sedes de Tubos Reunidos, la primera empresa rescatada por el Gobierno, ante la sospecha de la mediación de Santos Cerdán, Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, con un representante del PNV no identificado para desbloquear la concesión de la ayuda pública. Por esta gestión, "la fontanera" y Fernández, que después fue colocado como asesor en la empresa, habrían recibido de Tubos Reunidos una mordida de casi 115.000 euros. De este modo ya son tres los rescates públicos en el punto de mira de la justicia: Air Europa, Plus Ultra y, ahora, el de la compañía vasca. Además, ayer el juez Pedraz solicitó la información tributaria del PSOE y los datos bancarios del PSC, los abogados Teijelo y Oliver y del lobby de Gaspar Zarrías.

Mal momento para que la empresa auditora de las cuentas de Ferraz les abandone. Y eso es exactamente lo que ha sucedido, según El Mundo. Cuenta el diario que la empresa ha decidido no seguir haciéndolo. Ha renunciado a fiscalizar las cuentas del partido y ha entregado a la UCO las facturas sospechosas de la trama. La decisión de la empresa es relevante porque Ferraz esgrimía a este auditor como prueba de limpieza. Además, el sumario revela que Cristina Narbona se mensajeaba con Leire Díez. Los whatsapps "arruinan el plan del PSOE de utilizar a Cerdán como cortafuegos", dice El Español que, además, destaca que la presidenta del PSOE mintió en 2025 al declararse 'sorprendida' por las actividades de la 'fontanera'.

Finaliza el juicio del Hermanísimo

El próximo lunes quedará visto para sentencia el juicio por el enchufe del "Hermanísimo". Ayer declararon David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo y ambos se limitaron a responder a las preguntas de sus abogados. A diferencia de cuando fue citado en fase de instrucción por la juez Biedma, esta vez el hermano de Pedro Sánchez preparó su comparecencia: respuestas cortas, concretas y estudiadas en las que quiso aclarar, después de ser incapaz de explicar la ubicación de su despacho, que 'la Oficina de Artes Escénicas no era un lugar físico, sino una categoría administrativa' y negó haber cometido cualquier hecho delictivo o tener capacidad para influir en la Administración para que contratasen a su amigo Luis Carrero. Lo resume La Razón: "Como diría su hermano —el presidente del Gobierno—, que todo era una inventada".

El expresidente de la Diputación pacense, Gallardo, cargó contra el teniente coronel Balas, hizo hincapié en su fría relación con Sánchez en el momento de los hechos, dijo que no sabía que tenía hermanos y que cuando se enteró de que David Azagra aspiraba al puesto de coordinador de conservatorios dijo 'que gane el mejor'. Para sorpresa de las defensas, al término de la jornada, las acusaciones populares elevaron las peticiones de pena para los dos principales acusados: la de Sánchez de 3 a 6 años y la de Gallardo de 3 a 4. La Razón explica que tanto las defensas como la Fiscalía protestaron por este movimiento, alegando indefensión de sus clientes, pero la sala ignoró sus reclamaciones. La celebración del juicio es una prueba más del fracaso de las actuaciones de la mafia del PSOE a pesar de los intentos de Leire Díez por torpedear el proceso. Hoy El País publica un mensaje en el que "la fontanera" le ofrece ayuda al expresidente del Badajoz Club de Fútbol, imputado en un caso de hidrocarburos, a cambio de información. La explicación que le dio cuando este, Joaquín Parra, le preguntó por qué estaban dispuestos a echarle una mano fue que: 'Cuando tú sufres en tus propias carnes las injusticias, cuando imputan a tu esposa y a tu hermano, entonces te das cuenta de que hay que limpiar'. Y añadía: 'Mi prioridad es el presidente'.

Todo listo para la visita de León XIV

El Papa León XIV aterrizará mañana en Madrid. El País adelanta que, finalmente, el expresidente Rodríguez Zapatero ha declinado la invitación para asistir al acto del Congreso. Mientras, ABC publica la "indignación" en Mogán por la visita de Sánchez junto al Santo Padre tras haber "rehuido la crisis migratoria". La alcaldesa de la localidad recuerda en declaraciones a este diario que pidió en varias ocasiones al presidente que visitara Arguineguín para que viese cómo se hacinaban en el puerto miles de ilegales, sin obtener respuesta. Y en medio —entre la visita a Madrid y a Canarias—, el Papa visitará Cataluña. Allí va a bendecir la Torre de Jesús de la Sagrada Familia. Este acto ha generado gran polémica en Barcelona porque León XIV lo hará en español. De manera sorprendente, El Mundo publica hoy la carta de "Bienvenida al Papa León XIV a Cataluña" que firman los expresidentes de la Generalidad Jordi Pujol, Quim Torra, Pere Aragonés y Carles Puigdemont, además de entidades como la ANC (Asamblea Nacional Catalana), Òmnium Cultural o el Fútbol Club Barcelona en la que hablan de Cataluña como "país".

El párrafo más destacado de la misiva es el que hace referencia al catalán: 'Nuestra lengua y nuestra identidad nacional han sido perseguidas; por eso el hecho de que la cultura catalana sea una realidad vibrante entrado el siglo XXI se ha de considerar una victoria de la libertad de los pueblos', dicen. Y culminan pidiendo al Santo Padre que emplee el catalán en la bendición de la Sagrada Familia. Otra mención especial merece el diario de Prisa porque utiliza este acontecimiento para "ocultar" la corrupción del PSOE y del Gobierno llevando a portada asuntos alejados de la actualidad. Así, su titular principal es sobre "el escándalo de los abusos en la Iglesia española" y señala que hay "68 obispos señalados por encubrir casos de pederastia". Acompañan la información de un sondeo de 40dB según el cual la mayoría de los encuestados "apoya la firmeza del Papa contra la guerra y las políticas de Trump".