Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza el acuerdo de PP y Vox en el Senado y el terrorismo callejero en País Vasco y Cataluña.

PP y Vox superan los complejos y se dan la mano en el Senado

Casi sobre la bocina, como se dice en el baloncesto, PP y Vox confirmaban el acuerdo con el que intentarán hacerse con el control del Senado. Los de Feijoo renuncian por primera vez en 3 circunscripciones y los de Abascal no se presentan en 6 y de forma limitada en otras 14. El acuerdo les permitiría rebasar el objetivo de 161 senadores, límite que marca la mayoría de tres quintos para controlar la Cámara Alta. El pacto da para muchas interpretaciones. Desde el triunfalismo de La Razón, que da por hecho que "PP y Vox frustran el golpe de Sánchez para tomar el Senado" hasta la mesura de ABC, que advierte en el editorial de que "el pacto consolida el camino a la mayoría transformadora del país, pero aún debe ganar en las urnas, no en las encuestas".

PP y Vox aprenden del pasado para echar a Sánchez 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/LRMffqpwQm — esRadio (@esRadio) October 27, 2026

Esperable es la respuesta de El País con aspavientos que no aparecieron cuando el PSOE pactó con el Frente Amplio, o en el pasado con Podemos, Bildu y ERC. Pero sin duda la postura más sorprendente es la de El Mundo, que califica lo acordado de "pacto defensivo". Como si hubiese que justificar el acuerdo —y casi pedir perdón—, lo explican en el editorial: "Tras concertar las candidaturas de la izquierda, Sánchez no deja a los partidos de la derecha otra alternativa que responder de manera equivalente para competir en igualdad de condiciones". En su habitual búsqueda del centro señalan en la primera frase que el acuerdo "entraña riesgos para la centralidad política, la autonomía del principal partido de la derecha y la cultura de consenso de 1978". Cristina Monge, en el diario de Prisa, pone en duda la efectividad del acuerdo y considera "lógico pensar que los conservadores más templados serán reacios a marcar la X en los nombres de Vox de la misma manera que resultará complicado explicar a quienes surgen como una escisión del PP que deben votar por aquel partido del que han huido".

No ha habido más sorpresas en las listas y finalmente las izquierdas concurren separadas en las listas al Congreso. El Frente Amplio se presenta en todas las circunscripciones excepto en Teruel -porque así lo decidió de manera unilateral la Chunta- y en Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias lo harán de la mano de Podemos. La alianza afronta el camino hacia las urnas teniendo que hacer frente a diario a la corrupción que afecta al PSOE, con casos como el que denuncia El Debate: El testigo que maneja la Fiscalía Anticorrupción sobre el origen de las joyas de Zapatero también señala a José Bono. Según su testimonio, fue uno de los intermediarios del negocio por el que, afirma, se pagaron esas joyas, el AVE a La Meca.

Terrorismo callejero en País Vasco y Cataluña

El camino hacia las urnas se ha teñido de terrorismo callejero. Este lunes, ha regresado la kale borroka a Bilbao. El Correo responsabiliza a "jóvenes radicales" de la izquierda abertzale del caos sembrado y les acusa de "adueñarse del centro de Bilbao con barricadas de fuego". El consejero de Interior ha confirmado que muchos de los detenidos, como en Barcelona, eran menores que se hacen llamar "antifascistas" y que, inicialmente, protestaban contra un acto del agitador Vito Quiles que había sido suspendido por la Universidad de Deusto, que él había cambiado de ubicación y que acabó suspendiendo. La cifra de detenidos ronda la veintena, acusados de prender fuego a contenedores y varios coches como se puede ver en la portada de El Mundo. Para El País, sin embargo, lo vivido ayer en las calles de Bilbao fue una simple "algarada".

Mientras, avanza la investigación sobre los actos violentos del fin de semana en Barcelona. LA RAZÓN apunta que la Policía Nacional ha detectado "injerencia extranjera" en los disturbios y desliga lo ocurrido de los colectivos de okupas, antisistema o anarquistas. ABC señala directamente a Rusia. Ahora bien, en su editorial afirma que, aunque las intrusiones desde el extranjero deben investigarse "no pueden servir de coartada para eludir responsabilidades propias". Unas responsabilidades que deberían asumir los socialistas que están al frente del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalidad, el Ministerio de Interior y, en última instancia, la Presidencia del Gobierno: Collboni, Illa, Marlaska y Sánchez. Ahora las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado temen que los altercados se repitan el sábado, noche de Halloween, y no solo en Barcelona. En Cataluña, los Mossos advierten de que "hay bandas latinas" detrás de las nuevas convocatorias mientras El País insiste en señalar al PP como responsable, acusándolo de "hacer de los disturbios uno de sus ejes de campaña contra Sánchez". Sin embargo, Ignacio Camacho recuerda en su columna de ABC, que titula "Progresismo de barricada", que "una legislatura asentada sobre un pacto con testaferros de los terroristas sólo podía acabar con una ola de violencia política". Tampoco contribuye a la campaña del "amor" el vídeo de Pedro Sánchez ante el Guernica. Escribe David Mejía en El Mundo que "Resulta melancólico pensar que, medio siglo después, un presidente que hace campaña invocando «la fuerza del amor» prefiera el imaginario de la guerra al de la concordia. Pudiendo evocar la España que aprendió a convivir, prefiera convocar el fantasma de las dos Españas que quisieron darse muerte".

¿Qué hay tras la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid?

La sorprendente dimisión de Francisco Martín ha despertado todo tipo de conjeturas acerca del porqué. El ya exdelegado del Gobierno en Madrid, nuevo cadáver político que suma Ayuso a su carrera —tras García Ortiz, Iglesias, Aguado o Casado— se ha ido sin dar explicaciones pero negando la información que publica hoy El Mundo. El diario desvela que Martín dimitió tras recibir una amenaza de demanda millonaria de los empresarios afectados por la acampada ilegal de Sol por su "inacción". Medios como El País subrayan el importante enfado que ha provocado su adiós en la dirección del PSOE. Consideran "una traición" que no esperase a las elecciones, de las que ha sido excluido. Quizá, el enfado tenga algo que ver con la información de Vozpópuli: Fco. Martín "recaudaba para Ferraz desde Moncloa a la sombra de Bolaños". Señalan que recurría a terceros para recoger las aportaciones de los cargos no afiliados reacios a pagar al partido.