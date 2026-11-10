Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza como El Tribunal Supremo permite votar a los hijos de los 'nietos' y como se repiten los fallos de Caeuta una vez más.

A Sánchez le sobra cobardía y le falta empatía

La primera jornada de paros de maquinistas coincide con la publicación de novedades sobre lo ocurrido en Urda. El Mundo ha accedido al audio de la caja negra del Iryo en el que se escucha a la maquinista alertar a los pasajeros: "El cable de la catenaria está en la vía ¡No salgan del tren!". Una advertencia a los supervivientes que estaban bajando del tren a arrollado porque temía que se electrocutaran. De las cajas negras se desprende, además, que no logró hablar con el centro de control de Atocha hasta las 8:59, seis minutos después de la tragedia, y el tráfico ferroviario no se cortó hasta las 9:12, 18 minutos después del choque. Esta información sale a la luz el mismo día en que se va a oficiar en la Catedral de Toledo el funeral en memoria de las víctimas con la comentada ausencia del presidente del Gobierno, al que se critica por su falta de empatía. Opina Ignacio Camacho que "la razón real de su ausencia en Toledo es la cobardía, la falta de coraje para dar la cara, el temor a escuchar reproches sobre la responsabilidad del Gobierno en las causas del siniestro". En su lugar mandará a cinco ministros (Cuerpo, Robles, Tolón, Isabel Rodríguez y Mónica García).

Su plantón a las familias de los fallecidos y a los supervivientes no debería extrañar a nadie porque tampoco asistió a la misa en memoria de las víctimas de Adamuz ni volvió a Ceuta, como oportunamente recuerda El Mundo, tras la invasión. Sí estuvo en el homenaje a los fallecidos por la DANA, pero en aquella ocasión las críticas se centraron en Carlos Mazón, no como cuando asistió a Paiporta y salió huyendo, dejando solos a los Reyes. Al funeral, obviamente, tampoco acudirá Óscar Puente. Hoy, Alejandro Entrambasaguas insiste en que el motivo que provocó su dimisión fue una información que le llegó al presidente horas antes. Cuenta que una asistenta del empresario señalado por pagar prostitutas confirma que el exministro estuvo en su casa y que comieron caviar y «almejones». Una de las personas que asistió al almuerzo ha confirmado a El Debate que las camareras, en realidad, eran meretrices y que apenas llevaban ropa.

El Tribunal Supremo permite votar a los hijos de los 'nietos'

"Los hijos de los excluidos por la Ley de Nietos podrán votar el 29-N", es el titular de portada de El País, lo que demuestra la importancia que tiene esta noticia para la izquierda. Son casi 190.000 personas, muchas de las cuales no han pisado jamás España. Los magistrados, tal y como cuenta Libertad Digital, "advierten indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia" en la norma; sin embargo, consideran que la inminencia de las elecciones, con el censo ya cerrado, no les permite hacer otra cosa. La Razón sostiene que "el razonamiento hace una lectura rigorista, perniciosa e incomprensible que de repente relativiza el gran riesgo de alteración del censo electoral". ABC, por su parte, considera que "en el fondo, esta decisión judicial es fruto inevitable de la mala fe del Gobierno al no informar a tiempo del número real de afectados por la 'ley de nietos'". Lo que ha sucedido con esta Ley podría ser ejemplo de lo que explica Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP, en una tribuna en El Mundo en la que aboga por la "reconstrucción nacional" tras ocho años en los que "hemos asistido a una profunda erosión de nuestra democracia". Las encuestas, todas menos las de Tezanos, sitúan al dirigente popular como vencedor de las elecciones del 29-N. Unos comicios que, si se cumplen los pronósticos, traerán cambios importantes. Según el sondeo de GAD3 para ABC, "EH Bildu será la fuerza más votada en el País Vasco", doblaría en escaños al PNV y perdería su grupo en el Congreso y ERC recupera terreno en Cataluña. Ese, dice Julián Quirós "será el gran legado de un PSOE destruido que ha vuelto al camino revolucionario de hace un siglo".

Crisis en El Hierro: se repiten los fallos de Ceuta

Entre el 16 de octubre y el 8 de noviembre llegaron a Canarias 67 cayucos con 6.000 inmigrantes a bordo y, de esos, según La Razón, "la Guardia Civil solo detectó 10". Es decir, como en Ceuta, las alertas fallan. Hoy el presidente canario exigirá al Gobierno, según ABC, que se persiga a las mafias en aguas internacionales. Lo hará en la reunión en La Moncloa que se celebra a petición del propio Fernando Clavijo que, antes, tuvo que soportar que el Gobierno les tachase de "alarmistas". Anoche Sánchez insistió en que la llegada de ilegales a Canarias es la propia de estas fechas ¿Les suena? Misma respuesta que dieron a Vivas antes de la invasión de Ceuta en julio.

Los sindicatos temen que se les acabe el chollo

Los sindicatos y la izquierda intentan calentar el clima prehuelga a pesar de que se prevé un pinchazo. Según ha podido saber Libertad Digital, la Policía ha interceptado mensajes explicando cómo llevar "dos o tres" niños por persona a las movilizaciones de la huelga para dificultar las actuaciones de los agentes. En la víspera de la huelga general, El Mundo entrevista a los máximos dirigentes de CCOO y UGT. Unai Sordo niega que el paro se dirija contra la oposición, aunque admite que sería ilógico salir a la calle contra una política económica y laboral de la que los sindicatos han sido copartícipes y Pepe Álvarez amenaza con una mayor "conflictividad laboral" si gobiernan PP y Vox.

En realidad, lo que temen los dos sindicatos es que, como destaca Vozpópuli, "se juegan 150 millones en subvenciones si cae Sánchez" y temen que un gobierno de coalición en La Moncloa replique el recorte de las subvenciones que ya ha puesto en práctica Castilla y León. Según el último sondeo publicado, de Sigma Dos, sólo 4 de cada 10 encuestados secundará la huelga. El resto, que se prepare porque la secretaria de Juventud de CCOO, tal y como cuenta Libre Mercado, dice que su derecho "a hacer piquetes está por encima del derecho de la gente a trabajar". El editorial de LD tacha el paro de "Huelga Electoral" y sostiene que "estamos ante una decisión desesperada para intentar insuflar vida al sanchismo echándose a las calles contra la oposición de manera violenta". A esa oposición se dirige Arcadi Espada: "Ni un amago de análisis político. Ni una sola cifra alternativa. Y mucho menos la tentación de esquirolaje".

Abascal arrasa a Broncano

El líder de Vox estuvo anoche en La Revuelta de TVE y ganó por goleada al presentador. Nada más comenzar el programa, en el habitual intercambio de regalos, Santiago Abascal sorprendió a David Broncano con una bandera de Ceuta, invadida por Marruecos desde hace más de 100 días. El entrevistado estuvo especialmente acertado al hablar del papel de los terroristas de Hamás en Gaza o sobre la ruptura del principio de igualdad entre hombres y mujeres. Mientras, el presentador mostró anoche su versión más cobarde. A Broncano se le vio incómodo, serio, titubeante e inseguro quizá porque, como dice Juan Diego Madueño "Broncano siempre será para la España Quechua quien quitó el precinto a Vox".

El Don 'Huang' de Nvidia

Todo el mundo habla del romance del CEO de Nvidia con una supuesta espía china. Y no es para menos. El escándalo ha provocado que las acciones de la compañía cayeran un 5%, con momentos de descalabro hasta el 8%. En cifras, se calcula una pérdida de 300.000 millones de dólares. No es una cuestión menor, la empresa es la segunda del mundo en capitalización bursátil. Nvidia es el mayor fabricante de chips del mundo y en juego está que la amante china, ex directiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos, haya obtenido información sobre la compañía americana y haya ayudado a Pekín a saltarse el embargo tecnológico de EEUU para acceder a chips de última generación, según explica El País, y no descolgarse de la carrera de la IA. La investigación está en curso pero Financial Times señala que no parece posible, en este momento, que la compañía prescinda de él. Emilia Landaluce, en su habitual tono satírico, escribe: "La carta en la que Jensen Huang reconoce que fue infiel a su esposa con una ejecutiva a la que se señala como espía china da la razón a Mónica García en su reivindicación de las perras: 'Se habla mucho de Perro, pero sabemos que somos las perras del mundo las que conseguimos que se hagan las cosas'. Como que el CEO de Nvidia se viera guapo y pensara que era un Tenorio. ¡Don Huang!"